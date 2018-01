EU: Niño de 13 años que mató a su amigo con una ballesta podría ser investigado como adulto

CHANDLER, Oklahoma(AP)

Un niño de 13 años de Oklahoma acusado de disparar furiosamente a su amigo de 10 años con una ballesta ha sido acusado de asesinato en primer grado.



La muerte ocurrió el 21 de octubre en la pequeña ciudad de Chandler, a unas 40 millas (65 kilómetros) al Noreste de Oklahoma City.



Las autoridades declararon que Austin Almanza, de 10 años, fue alcanzado por una flecha que le atravesó el cuerpo y luego le perforó el brazo a su hermano de 8 años.



Los fiscales acusaron al niño de 13 años como un adulto, lo que lo convierte en uno de los más jóvenes en Oklahoma en ser investigado de esa manera.



The Associated Press no reveló el nombre del niño por la posibilidad de que pueda ser juzgado como menor.



En una audiencia del jueves, un juez ordenó una evaluación sicológica del niño para determinar cómo se debe manejar su caso en el futuro.



Los investigadores dicen que el niño les dijo que accidentalmente disparó a sus amigos con la flecha.



El niño de 8 años les señaló a las autoridades que él y su hermano habían ido a trabajar a la casa del árbol con un niño de 13 años, pero que el niño mayor se enojó cuando trataron de irse.



El hermano sobreviviente declaró que el sospechoso disparó la flecha.



Un tío de los hermanos que le informó a las autoridades que estaba al alcance de la vista del incidente dijo que escuchó al niño de 13 años decir: "Creo que lo asesiné accidentalmente", según una declaración jurada. El niño entonces "corrió a su casa llorando".



El alguacil del condado de Lincoln, Charles Dougherty, dijo en octubre que Austin no murió "a causa de un accidente".



El medio The Oklahoman informa que el chico de 13 años ha sido liberado con una fianza de 130 mil dólares.



Bajo las condiciones de su liberación, no puede haber armas en su hogar, debe ser monitoreado a través de un GPS, apegarse a las 20:00 horas a toque de queda y no tener contacto con la familia de Austin.



El abogado y la madre del niño no quisieron hacer comentarios al ser contactados por The Oklahoman.