Convirtieron a su hija en su "esclava sexual"; abusaban de ella cada dos días

RUSIA (SUN)

Una pareja en Rusia enfrenta un juicio luego de haber sido acusada de violar repetidamente a su propia hija de 12 años.



Al ser confrontados por la policía, la madre respondió: “Mejor nosotros que algún loco”.



Los padres, ambos de 34 años, están acusados ​​de pedofilia después de convertir a su hija en un "esclava sexual", según señalan fuentes policiales.



Han sido puestos en prisión preventiva en Volgogrado (anteriormente Stalingrado) y, de ser condenados, enfrentarán hasta 20 años de cárcel, informó The Daily Mail citando a medios locales.



De acuerdo con la investigación, la niña fue sometida a abusos sexuales horribles y frecuentes entre diciembre de 2016 y marzo de 2017. Era forzada a dormir en la misma cama que sus padres, donde fue sometida a repetidos ataques sexuales.



El padre, cuya identidad no fue revelada, es acusado de violar a la niña "cada dos días", a menudo con la madre en la misma cama. La mujer es acusada de "torturar" sexualmente a la menor.



Antes del juicio penal, los padres han sido privados de sus derechos parentales, lo que significa que nunca criarán a sus hijos. Por su parte, la niña ha sido puesta a cuidado del gobierno local.



La madre le dijo a la policía que ella misma fue violada cuando tenía 13 años y que acordó con su esposo “educar a su hija por adelantado para la vida adulta”. Además admitió que obligaron a su hija a participar en 'tríos' con ellos.



La horrenda experiencia de la niña se descubrió después de que acudió a un médico con "problemas relacionados con su menstruación".



Cuando los médicos descubrieron que ella no era "virgen", la niña dijo a los investigadores sobre el abuso sexual que había estado sufriendo.



Al confesar el horrible abuso, la pareja aseguró que "era mejor para la niña perder su virginidad con su propio padre" que conocer detalles de la vida sexual de otras maneras.



La abuela y la bisabuela de la niña vivían en el mismo piso pero aseguraron a la policía que no tenían idea del abuso sexual.