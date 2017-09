Trump critica a la ONU, pide que cambie su modo de operar

NACIONES UNIDAS (AP )

El presidente estadounidense Donald Trump debutó el lunes en la ONU para pedir a la organización de 193 países que reduzca su burocracia y sus costos y definir mejor su papel en el mundo.



Aunque Trump fustigó de nuevo a las Naciones Unidas -una entidad a la que criticó durante su campaña presidencial por sus costos- dijo que Estados Unidos “prometerá ser socio en su trabajo” para hacer de la ONU “una fuerza más efectiva” para la paz en el mundo.



"En años recientes, las Naciones Unidas no han alcanzado su potencial pleno debido a burocracia y mala administración”, dijo Trump. "No estamos teniendo resultados que se correspondan con esa inversión”.



Trump presionó a la ONU para que se centre “más en las personas y menos en la burocracia” y que cambie su modo de operar para no estar “atado a formas del pasado que no funcionan”. Insinuó además que Estados Unidos estaba pagando más de lo justo para que la organización internacional siga funcionando.



También elogió los pasos dados por la ONU en las etapas iniciales del proceso de reforma y no hizo ninguna amenaza de retirar el respaldo de su país. Su tono comedido contrastó marcadamente con su debut previo en un organismo internacional, cuando criticó en la sede de la OTAN en Bruselas a los países miembros por no pagar lo suficiente y se negó a respaldar explícitamente su acuerdo de defensa mutua.



Cuando era candidato, Trump tildó a la ONU de torpe e incompetente y hostil hacia Estados Unidos y a Israel, pero desde que asumió el cargo a suavizado el tono y en un encuentro reciente con embajadores de países del Consejo de Seguridad de la ONU que la organización “tiene gran potencial”.



Más recientemente, Trump elogió un par de votaciones unánimes del consejo a favor de intensificar las sanciones económicas sobre Corea del Norte en respuesta a sus pruebas de misiles y su desarrollo de un programa de armas nucleares.



El momento más importante para Trump será el martes, cuando pronunciará su discurso ante la Asamblea General, la principal instancia deliberativa del ente mundial. Existe intenso escepticismo a nivel internacional ante la retórica de Trump, como por ejemplo su insistencia de poner a “Estados Unidos Primero que Todo”, sus diatribas contra la organización y su respuesta a varias crisis internacionales. Será la primera vez que los líderes de tantas naciones estarán en el mismo salón que Trump.