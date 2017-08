Policía mata a sospechoso de ataques en Barcelona

BARCELONA, España(AP)

Moussa Oukabir, uno de los principales sospechosos de los atentados en Barcelona y Cambrils, fue abatido por la policía, dijo un representante del sindicato de agentes.



La prensa española ha reportado también que Oukabir, de 17 años, fue muerto y era el conductor de la camioneta que embistió el jueves a numerosos transeúntes en Barcelona. En el incidente murieron 13 personas y 120 resultaron heridas.



El representante del sindicato de la Guardia Civil española dijo a The Associated Press que los agentes confirmaron que Oukabir era uno de los cinco sospechosos abatidos por la policía regional catalana durante un ataque en una localidad costera.



Oukabir era uno de cuatro sospechosos sobre los que pesaban órdenes de arresto, según el funcionario.



También se cree que era el hermano menor de Driss Oukabir, una de cuatro personas arrestadas desde los ataques.



El representante solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a revelar la información.