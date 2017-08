Moussa Oukabir, el hombre más buscado de España

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El hombre más buscado en España se llama Moussa Oukabir, un joven de entre 17 y 18 años al que medios de ese país identifican como presunto autor material de los ataques de ayer jueves en Barcelona.



Moussa es el hermano menor de Driss Oukabir, detenido el jueves en Ripoll tras presentarse voluntariamente a declarar y quien habría dicho que Moussa le robó sus documentos de identidad para poder rentar dos camionetas.



Con una de ellas fueron arrollados peatones que caminaban en La Rambla y con la otra los atacantes –se cree que la célula que perpetró los dos ataques, el de Barcelona y el de Cambrils- pretendían huir.



Tras arrollar a más de un centenar de personas, Moussa se dio a la fuga. Testigos afirman que, contrario a lo que ha sucedido en otros ataques, en los que los agresores suelen gritar "Alá es grande", Moussa no dijo nada y, al parecer, no iba armado. La policía confirmó ya estar buscando a Moussa, aunque no ha señalado el rol que habría tenido en los atentados. De Driss se ha dicho que tiene la nacionalidad marroquí y que tendría 28 años.



Cinco de los presuntos terroristas –los de Cambrils- fueron abatidos, mientras que hay cuatro detenidos, según las más recientes informaciones.



La prensa ha difundido dos imágenes de Moussa, que tomó de las redes sociales.

De acuerdo con la cadena española SER, que citó a fuentes de la investigación, los autores de los atentados forman parte de una célula terrorista compuesta por 12 personas, de origen marroquí y quizá algún sirio.



Este viernes, en la zona donde se registró el primer atentado se realizó un acto en honra por las víctimas de esta agresión.