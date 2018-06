Dan prisión preventiva a taxista que embistió a mexicanas en Moscú

(GH)

Prisión preventiva recibió el taxista que el pasado sábado embistió a ocho peatones, entre ellos dos aficionadas mexicanas llegadas para la Copa del Mundo, informó EFE.



Un tribunal de Moscú dictaminó prisión preventiva de dos meses, hasta el 16 de agosto, para el hombre de 28 años, quien con anterioridad admitió su culpa y pidió perdón a los afectados.



"Pido perdón por todo lo que hice. Estoy muy arrepentido por lo ocurrido, reconozco plenamente mi culpa y pido perdón a todos los afectados", dijo el taxista al comparecer ante el tribunal.



El taxista contó a través de un intérprete que "no había dormido durante dos días" y que por ello confundió "el freno con el acelerador", al igual que había dicho este fin de semana ante la policía durante el interrogatorio.



Asimismo, mencionó que no había dormido para trabajar, ganar dinero y alimentar a su familia.



El taxista será sometido a un examen para comprobar sus facultades mentales.



Los hechos ocurrieron el sábado en una calle junto a la Plaza Roja de Moscú.



Entre los ocho lesionados se encontraban dos mujeres mexicanas, que no requirieron de asistencia ya que apenas sufrieron unas contusiones, según confirmó la Embajada de México.