Hombre admite que se hizo pasar por general para pasear a una mujer en helicóptero

RALEIGH, Carolina del Norte(AP)

Un hombre acusado de tratar de impresionar a una mujer al aterrizar un helicóptero alquilado en una compañía de tecnología de Carolina del Norte planea declararse culpable de hacerse pasar por un general de ejército de tres estrellas y admitirá que estaba en su sano juicio en ese momento, según una presentación judicial.



El extraño caso contra Christian Desgroux se desarrolló después de que las autoridades dijeran que inesperadamente había aterrizado un piloto de helicóptero chárter en un campo de fútbol en noviembre pasado en el extenso campus corporativo del SAS Institute en Cary.



Vistiendo un uniforme de combate militar, Desgroux le dijo a un agente de seguridad que lo confrontó que estaba allí para recoger a una empleada para llevarla a Fort Bragg para una sesión de información autorizada por el presidente Donald Trump, según agentes federales.



Después de que fue acusado de un cargo federal de hacerse pasar por un oficial militar, su abogado solicitó que el hombre de 58 años se sometiera a una evaluación sicológica.



Un agente de Seguridad Nacional testificó previamente que los investigadores sospechaban que Desgroux estaba mentalmente enfermo.



Desgroux fue examinado en una instalación de la prisión federal en California, y un informe siquiátrico se archivó bajo sello en la corte en mayo, de acuerdo con los registros judiciales.



No está claro exactamente lo que dice el informe, pero su abogado escribió en un documento judicial el jueves pasado que su cliente no se opondrá a la conclusión de que estaba legalmente en su sano juicio en ese momento.



El abogado defensor, Andrew McCoppin, también escribió que su cliente planea declararse culpable del cargo en su contra. McCoppin no respondió de inmediato a un mensaje que buscaba comentarios este lunes.



Los fiscales dicen que el cargo contra Desgroux lleva un máximo de tres años en prisión, pero McCoppin argumenta en documentos judiciales que las pautas de sentencia no requieren más de seis meses.



Desgroux ya ha estado bajo custodia federal durante aproximadamente cinco meses, por lo que McCoppin está buscando su liberación pendiente de sentencia.



La audiencia de competencia y la lectura de cargos están programadas para la próxima semana.



Fue alrededor del atardecer del 6 de noviembre cuando Desgroux salió del helicóptero vistiendo un uniforme que mostraba tres estrellas que implicaban un rango de teniente general en el Ejército, dicen las autoridades.



El agente especial de Homeland Security Tony Bell testificó a principios de este año que Desgroux saludó a los oficiales de seguridad y lo saludaron de regreso.



Pero la historia de fondo era falsa, y las autoridades dicen que Desgroux más tarde admitió que nunca sirvió en el ejército.



Bell testificó que una conocida de Desgroux esperaba que él llegara en un automóvil para una visita, pero en su lugar fueron en un viaje en helicóptero de 30 minutos alrededor de Raleigh. El agente dijo que Desgroux quería buscar una relación romántica, pero que la mujer está casada.



Ella y el piloto parecen haber sido arrastrados por el extraño comportamiento de Desgroux y no fueron acusados.



El episodio fue lo suficientemente preocupante como para que una fuerza de trabajo conjunta de terrorismo se uniera a la investigación. SAS tiene 14 mil empleados en todo el mundo y se encuentra entre las empresas más grandes con sede en Carolina del Norte.



Desgroux, oriundo de Chile, ha vivido en el área de Raleigh durante varias décadas y recientemente se convirtió en ciudadano de los EU. Trabajó en su hogar como mecánico automotriz.