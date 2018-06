Arrestan al CEO de Audi por caso de manipulación de emisiones

(AP)

Las autoridades alemanas detuvieron este lunes al jefe ejecutivo de la división Audi de Volkswagen, Rupert Stadler, como parte de una investigación sobre la manipulación de los controles de emisiones.



La medida es una extensión del escándalo de emisiones que sacudió a Volkswagen desde 2015 y generó miles de millones en multas, el arresto de ejecutivos y la acusación en los Estados Unidos de su ex director general.



La detención de Stadler se produce luego de un cateo la semana pasada de su residencia privada, ordenada por fiscales de Munich que investigan al gerente bajo sospecha de fraude e incorrecciones indirectas con documentos.



"El CEO de Audi, Rupert Stadler, fue arrestado provisionalmente esta mañana", dijo la compañía en un comunicado. Poco después, dijo que un juez le había ordenado mantenerlo bajo custodia a la espera de posibles cargos a petición de los fiscales.



La compañía dijo que no podía hacer más comentarios debido a la investigación en curso, pero destacó que "la presunción de inocencia sigue vigente para el Sr. Stadler".



La agencia de noticias alemana dpa informó que los fiscales decidieron buscar el arresto de Stadler debido a temores de que intentara evadir la justicia. Un ex jefe de la unidad de desarrollo de motores de Audi ya se encuentra en detención de investigación.