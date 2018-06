EU no será un "campo de migrantes", dice Trump

(AP)

Al defender las severas políticas de inmigración de su administración, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no será un "campo de inmigrantes" o "instalaciones para refugiados".



Dice Trump: "No bajo mi cuidado".



Incriminado por la creciente crítica bipartidista de una política que separa a algunos niños inmigrantes y sus padres en la frontera de Estados Unidos y México, Trump dice: "Digo que es muy culpa de los demócratas".



Hablando antes de un evento sobre la política espacial de EU, Trump dice que hay "muerte y destrucción" causadas por personas en los EU de manera ilegal.



Declaró: "Un país sin fronteras no es un país en absoluto".



Trump ha culpado a los demócratas por la separación de las familias en la frontera y los está presionando para que negocien con los republicanos en un proyecto de ley de inmigración.



Pero las separaciones son una consecuencia de la política de "cero tolerancia" de la administración Trump, anunciada en abril, que maximiza los procesamientos penales de personas atrapadas tratando de ingresar ilegalmente a los EU eso significa que hay más adultos encarcelados, en espera de juicio, para que sus hijos sean separados de ellos.