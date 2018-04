Atacan a equipo de la ONU en Siria

BEIRUT(AP)

El equipo de seguridad de la ONU que visita el lugar donde presuntamente ocurrió un ataque con armas químicas en Siria fue blanco de disparos, por lo que se vio obligado a regresar a su base, lo que atrasa más la misión de investigación, dijo este miércoles un funcionario.



Los atacantes también lanzaron un explosivo contra el equipo de Naciones Unidas en Duma, haciendo que la misión regresara a Damasco, dijo el jefe de organización internacional que monitorea armas químicas, Ahmet Uzumcu. No identificó a los perpetradores del ataque del martes.



Inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) estuvieron esperando desde el sábado para visitar Duma, donde presuntamente ocurrió el ataque químico el 7 de abril.

Inicialmente, el gobierno sirio y su aliado, Rusia, los bloquearon el lunes.



Luego, el martes, la vanguardia conformada por el equipo de seguridad de la ONU fue atacada. Los inspectores de la OPAQ todavía no han podido visitar el lugar en cuestión, y Uzumcu no dijo cuándo volverían a salir.



Naciones Unidas dijo que se necesitan más medidas de seguridad para que los inspectores puedan llegar al lugar.



“Todavía hay bastante volatilidad en el lugar”, dijo el portavoz de Naciones Unidas Stephane Dujarric, agregando que el equipo de seguridad de la ONU necesitaba hacer al menos otra visita antes de que la misión pueda continuar.



La ciudad está bajo control de la policía militar rusa. Las fuerzas militares rusas dijeron que un empleado sirio de seguridad resultó levemente herido en el tiroteo del martes, pero que no hubo efectivos rusos en el lugar del ataque.



Periodistas que visitaban Duma el lunes como parte de una gira organizada por el gobierno no reportaron ninguna amenaza de seguridad. The Associated Press entrevistó a residentes que dijeron estuvieron abrumados por el gas cloro en la noche de los presuntos ataques, y que perdieron a sus seres queridos.



Ahora que han pasado 11 días desde el presunto ataque con armas químicas, cada vez hay más preocupaciones de que las evidencias podrían ser alteradas o contaminarse.



En respuesta, la Defensa Civil Siria, de oposición, que tuvo socorristas trabajando en Duma la noche del presunto ataque, dio a la organización que monitorea armas químicas la ubicación de las tumbas de las víctimas para que pudiera rescatar alguna evidencia, dijo a la AP el jefe de la organización Raed Saleh.