Crean presión para inspeccionar el motor de Southwest Airlines

PHILADELPHIA(AP)

La explosión del motor a bordo de un avión de Southwest Airlines ejerce una nueva presión sobre las aerolíneas y los reguladores para que actúen más rápido e inspeccionar los álabes del ventilador, como el que se rompió y desencadenó un accidente que mató a un pasajero.



Los hallazgos iniciales de los investigadores muestran que la emergencia del martes fue inquietantemente similar a una falla del motor en otro avión del Suroeste en 2016. Esa avería llevó al fabricante del motor a recomendar nuevas inspecciones de álabes del ventilador en muchos Boeing 737.



Los investigadores dicen que una hoja del ventilador se rompió cuando el Southwest Flight 1380 navegaba a 500 mph por encima de Pensilvania.



"Fallas de motor como esta no deberían ocurrir", dijo Robert Sumwalt, presidente de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, este miércoles.



Sumwalt expresó su preocupación por una falla de motor tan destructiva, pero dijo que aún no sacaría conclusiones amplias sobre la seguridad de los motores CFM56 o toda la flota de Boeing 737, la aeronave más popular jamás construida.



La fatiga del metal, grietas microscópicas que pueden astillarse bajo el tipo de estrés colocado en los aviones y sus motores, fue culpado por una falla en un avión de Southwest en Florida en 2016.



El avión hizo un aterrizaje de emergencia el martes en Filadelfia impulsado por motores CFM56.



El fabricante CFM International, una empresa conjunta de General Electric Co. y la francesa Safran SA, recomendó en junio pasado que las aerolíneas que utilizan ciertos motores CFM56 realicen inspecciones ultrasónicas para detectar grietas.



El mes pasado, los reguladores europeos exigieron que las aerolíneas que vuelan en Europa realicen las inspecciones recomendadas por CFM.



En los Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación propuso una directiva similar en agosto pasado, pero aún no ha requerido las inspecciones.



La propuesta de la FAA habría dado a las aerolíneas seis meses para inspeccionar las aspas de los ventiladores en motores que habían volado más de siete mil 500 vuelos, y 18 meses en motores más ligeros.



Los investigadores federales todavía estaban tratando de determinar cómo una mujer que estaba sentada junto a una ventana fue succionada, ya que llevaba puesto el cinturón de seguridad. No se encontró material plástico desde la ventana dentro del avión.



Sus familiares identificaron a la mujer como Jennifer Riordan, de 43 años, ejecutiva bancaria y madre de dos hijos de Albuquerque, Nuevo México.



Los pasajeros dicen que Riordan salió por la ventana y el médico forense de Filadelfia dijo el miércoles que fue asesinada por un impacto contundente en la cabeza, el cuello y el torso.



Los investigadores también dijeron que el avión aterrizó a una velocidad inusualmente alta porque los pilotos temían perder el control si volaban más despacio.



Sumwalt dijo que el avión aterrizó a aproximadamente 190 mph, mientras que un avión de ese tamaño normalmente aterrizaría a alrededor de 155 mph.



El borde de ataque del ala izquierda fue dañado por la metralla de la explosión del motor.



No está claro si la directiva de la FAA habría obligado a Southwest a inspeccionar rápidamente el motor que explotó. El CEO Gary Kelly dijo que había registrado solo 10 mil ciclos desde que se revisó.



Los críticos acusan a la FAA de inacción frente a una amenaza a la seguridad.



Robert Clifford, un abogado que está demandando a American Airlines por otra explosión de motor que provocó un incendio que destruyó el avión, dijo que la FAA debería haber requerido las inspecciones, incluso si eso significaba poner a tierra el Boeing 737.



"Algo está pasando con estos motores", dijo, "y existe la probabilidad estadística de fallas adicionales".



William Waldock, experto en seguridad de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, dijo que espera que el incidente de esta semana obligue a la FAA a requerir inspecciones más detalladas de las aspas del ventilador, pero los detalles y el ritmo dependerán de si los investigadores encuentran fatiga en otros álabes del ventilador.



"Lo primero que probablemente harán es quitar cada una de esas otras cuchillas y para ver si tienen un tipo similar de falla ", dijo.



El CEO de Southwest protestó que es demasiado pronto para decir si el incidente del martes está relacionado con cualquier otra falla del motor.



Kelly dijo que el avión había volado 40 mil ciclos. Un ciclo es un despegue y un aterrizaje. Boeing entregó el avión al Suroeste en julio de 2000.



También dijo que el avión fue inspeccionado el domingo y que nada parecía estar fuera de servicio. Una portavoz dijo que era una inspección visual y el servicio de petróleo de los motores.



Sumwalt de la NTSB dijo, sin embargo, que el tipo de desgaste visto donde se rompió la hoja del ventilador faltante no habría sido visible con solo mirar el motor.



Hay varios tipos de inspecciones que deben realizar los aviones de la aerolínea, que van desde un "cheque A", que se realiza cada ocho a 10 semanas, hasta comprobaciones B, C y D más rigurosas.



Las llamadas comprobaciones D se realizan aproximadamente cada seis años para los aviones más antiguos, con menos frecuencia para los más nuevos. Puede llevar semanas e implica desmontar gran parte del avión para su inspección y posible reparación o reemplazo de piezas, y luego volver a armarlo. Los motores normalmente se eliminan para el trabajo durante un control D.



Southwest se negó a proporcionar los registros de mantenimiento del avión a The Associated Press, pero una portavoz dijo que el motor no había experimentado mantenimiento no programado en los últimos 60 días.



Los investigadores de NTSB planean visitar la sede de Southwest en Dallas la próxima semana para inspeccionar los registros de mantenimiento, dijo Sumwalt.