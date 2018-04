Trump se niega a decir si despedirá a Mueller

ESTADOS UNIDOS (El Universal)

Mientras su frustración con la investigación de su campaña y su negocio se expande hacia nuevos frentes amenazadores, el presidente Donald Trump se negó a decir si planea despedir al abogado especial Robert Mueller y al vicefiscal general Rod Rosenstein.



"En lo que respecta a los dos señores que me mencionó, han estado diciendo que me voy a deshacer de ellos en los últimos tres meses", dijo Trump durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Japón.



"Cuatro meses. Cinco meses. Y todavía están aquí. Así que queremos llevar a cabo la investigación, terminar con eso, dejarlo atrás”.

Mueller ha estado investigando la posible colusión entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y los funcionarios rusos, así como una posible obstrucción a la justicia.



Trump dijo este miércoles que cooperó con los investigadores de Mueller y que su equipo entregó más de un millón de documentos.



"Queremos terminar la investigación, terminar", dijo Trump, agregando que esperaba que la investigación "llegara a su fin".



Trump y sus aliados alcanzan un nuevo nivel de ansiedad después de la redada en la oficina de su abogado personal, temerosos de una exposición más profunda para Trump, su círculo íntimo y sus hijos adultos, y más que preocupados porque no saben exactamente qué hay en los registros. y dispositivos electrónicos incautados la semana pasada.



También existe la preocupación de que Michael Cohen, el autojustificador legal que ayudó a hacer desaparecer las malas historias y asumió un papel de liderazgo en los proyectos de la Organización Trump en puestos de avanzada extranjeros, pueda llegar a un acuerdo con los fiscales por temor a sus propios prospectos.



El enojo de Trump por la investigación se ha intensificado, con él reflexionando pública y privadamente en las últimas semanas sobre despedir a Mueller y Rosenstein.



Quienes están cerca de Trump han esperado que la visita de esta semana a su propiedad Mar-a-Lago, donde en general es más feliz, junto con la cumbre estrechamente programada con Abe, lo distrajera de Cohen y del libro y la gira publicitaria del ex director del FBI James Comey.



Pero los ayudantes de la Casa Blanca también han expresado su preocupación de que puedan controlar a Trump menos en su estado palaciego de Florida, donde se sabe que busca consejo de los miembros del club y se aceleran con sus a veces sugerentes consejos.



Trump viajó a Twitter el miércoles para desatar ambos a Comey, a quien calificó de "resbaladizo" y el "peor director en la historia del FBI", y la estrella porno Stormy Daniels importa, que volvió a los titulares tras la redada de Cohen.



Cohen pagó el dinero para comprar el silencio de Daniels después de su supuesto romance con Trump. La actriz porno y su abogado, Michael Avenatti, publicaron el martes un boceto del hombre que, según dijeron, amenazó a Daniels en 2011 si alguna vez hiciera pública su demanda contra Trump.



"Un bosquejo años después sobre un hombre inexistente. ¡Una estafa total, jugando Fake News Media for Fools (pero lo saben)!"



Trump tuiteó en lo que aparentemente fueron sus primeros comentarios sobre las acusaciones, excepto por breves comentarios hechos a principios de este mes en respuesta a las preguntas de un reportero sobre Air Force One . Él ha negado el asunto.



La redada federal en la oficina y habitación de hotel de Cohen, realizada hace una semana en Nueva York, buscaba registros bancarios, información sobre sus negocios en la industria del taxi, sus comunicaciones con la campaña Trump e información sobre los pagos que realizó en 2016 a Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal, quien también alega una relación con Trump.



El lunes, los procedimientos judiciales abordaron quién puede ver los documentos y dispositivos confiscados de Cohen antes de que sean entregados a los fiscales.



Aunque Cohen dijo una vez que "tomaría una bala" por Trump, está al tanto del posible resultado, incluido el posible tiempo en prisión, y ha expresado preocupación por su familia, dijo una persona que ha hablado con el abogado en los últimos días, pero que no autorizado para discutir conversaciones privadas. Cohen no ha sido acusado de nada.



Los estados de ánimo de Trump se han vuelto más oscuros en los últimos días, mientras ataca el "exceso" de la redada. Además, enfurecer al presidente es que la redada fue provocada en parte por una recomendación de Mueller. La incautación fue autorizada por el abogado de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.



Aunque se estaba preparando un esfuerzo bipartidista en el Senado para proteger a Mueller, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, dijo que no llevaría la legislación a votación y que no era necesaria porque Trump no lo haría.