Miguel Díaz-Canel es el único candidato para suceder a Raúl Castro: Legisladores cubanos

(GH)

Los diputados cubanos nominaron formalmente el miércoles al ingeniero Miguel Díaz-Canel para suceder al actual presidente Raúl Castro.



Los más de 600 parlamentarios reunidos desde la mañana del miércoles deberán ahora votar por la candidatura presentada, pero se espera que sea finalmente aprobado en pocas horas.



Para acompañar a la candidatura de Díaz-Canel, de 57 años y actual primer vicepresidente, irá el líder histórico sindical Salvador Valdés.



Será la primera vez en más de cinco décadas que la máxima dirigencia no estará liderada por una persona de apellido Castro, luego de que en 1959 triunfara la revolución de los hermanos Fidel y Raúl.



La tarea de los parlamentarios es conformar un Consejo de Estado cuyo presidente --en este caso el nominado es Díaz-Canel-- es el mandatario del país, pero según la Constitución estará acompañado por un primer vicepresidente, cinco vicepresidentes, un secretario y 23 miembros.



La ceremonia comenzó luego de que Castro y Díaz-Canel, ingeniero de formación, ingresaran a la sala del capitalino Palacio de las Convenciones.



En las candidaturas para vicepresidentes sobresalen dirigentes de varias generaciones como el comandante Ramiro Valdés, de 85 años, un histórico revolucionario y Roberto Morales el ministro de Salud de 50 años.



En paralelo, los diputados despejaron otra incógnita: Raúl Castro participará ni siquiera como miembro del Consejo de Estado, por lo que solo quedará como primer secretario del poderoso Partido Comunista. Aunque Castro dejó el ejecutivo, su peso histórico será un factor político importante en las decisiones que el gobierno de su sucesor tome en los próximos años.



La ceremonia comenzó en la mañana con la instalación del Parlamento y la toma de juramento a los diputados.



Sus votos son secretos y se considera que reflejan la voluntad de la alta dirección del país luego de un complejo proceso de varios meses que comenzó con elecciones de base en cada cuadra, pues no existen los partidos políticos y el comunista no presenta candidatos propios.



El diario del Partido Comunista, Granma, explicó que los principales eventos de la Asamblea se transmitirán el vivo, incluida la votación para el Consejo de Estado.



El nuevo presidente sustituirá a Castro, quien dejará el puesto tras dos mandatos de cinco años. Su hermano Fidel ocupó el cargo de primer ministro y presidente de la isla desde 1959 hasta que cayó enfermo en 2006.



Aunque Osvaldo Dorticos fue presidente de Cuba durante la época de Fidel Castro como primer ministro, se le consideraba una figura de menor relevancia al lado del hombre que lideró la revolución y forjó su sistema socialista unipartidista.



Díaz-Canel, considerado desde hace mucho tiempo como el favorito para reemplazar a Castro, tuvo varias apariciones de alto perfil en la televisión estatal en los últimos días que reforzaron esa impresión.



Sin embargo, la Constitución de Cuba permite que cualquier miembro de la legislatura de 605 escaños pueda ser elegido jefe del Consejo de Estado.



MIGUEL DÍAZ-CANEL



En una carrera que inició en los niveles más bajos de la burocracia partidaria, Miguel Díaz-Canel ascendió hasta convertirse en 2013 en el primer vicepresidente del país.



Nacido el 20 de abril de 1960, fue criado y educado en la ciudad de Santa Clara, donde se graduó de la universidad local en 1982 y realizó tres años de servicio militar obligatorio. En 1987 se incorporó a la Unión de Jóvenes Comunistas y empezó a trabajar como profesor de Ingeniería en la Universidad de Santa Clara. También por esos años viajó a Nicaragua como parte de una delegación dirigida por el gobierno para apoyar la revolución socialista de ese país.



Los residentes de Santa Clara lo recuerdan de entonces con cabello largo y como abierto admirador de The Beatles, que fueron mal vistos por los ardientes comunistas que consideraron al grupo como representante de la cultura decadente de los enemigos capitalistas de Cuba.



En 1994, Díaz-Canel fue designado primer secretario del Partido Comunista en Villa Clara y en 2003 la organización le otorgó el mismo puesto en la oriental provincia de Holguín. Sin embargo, su gestión no fue tan exitosa como en su región natal, donde destacó por su estilo sencillo y accesible con la gente.



Para 2009 obtuvo su primer cargo nacional, cuando Raúl Castro lo convocó como su ministro de Educación Superior y en 2102 lo ascendió a vicepresidente.



En las elecciones de 2013 fue elegido primer vicepresidente.