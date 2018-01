"Sólo me arrepiento de no haber matado más policías", dice inmigrante que asesinó a dos agentes

(GH)

“De lo que me arrepiento es de haber matado sólo a dos”, dijo Luis Bracamontes, acusado de matar a dos policías y disparar a otras dos personas en una huida por el Norte de California, se burló de las autoridades mientras era juzgado.



“Ojalá hubiera matado a más cabr$#% de esos”, comentó sonriendo al interrumpir la sesión.



El 24 de octubre de 2014 Luis Enrique Monroy Bracamontes, de 34 años entonces, protagonizó una tarde de violencia sin sentido que conmocionó a California. Junto con su novia, Janelle Monroy, estaba sentado en un coche en un aparcamiento de un motel Sacramento, la capital del Estado, cuando se le acercaron dos policías. Bracamontes descargó una ráfaga de tiros contra los agentes. Danny Oliver, casado y con dos hijas, murió de un disparo en la cabeza. Bracamontes utilizó un fusil de asalto AR-15.



En ese momento empezó una huida sangrienta en la que Bracamontes disparó en la cabeza a otro hombre que se negó a entregarle su vehículo.



Finalmente, acorralado junto a Monroy en una casa en Auburn, a 50 kilómetros del suceso inicial, volvió a disparar contra la policía.

Bracamontes terminó rindiéndose luego de matar al agente David Davis, hechos por los que la fiscalía pide la pena de muerte para él.



En febrero del 2015, en una de las vistas preliminares del juicio, Bracamontes ya sorprendió a la sala y a sus propios abogados cuando dijo: “No tienen que investigar más. Yo maté a esos polis. Me pueden ejecutar cuando quieran”.



Esa misma actitud se pudo ver este martes durante la primera sesión del juicio, según el relato de The Sacramento Bee.



La defensa de Bracamontes ni siquiera ha intentado matizar los hechos. “Déjenme ser claro desde el principio. Él los mató”, dijo el abogado Jeffrey Barbour en la sesión inicial del juicio, según lo cita el diario.



Refiriéndose al tono de su voz y las risas, la defensa ha tratado de presentar al acusado como una persona mentalmente enferma, sin embargo, el juez denegó la petición de considerarlo incompetente para ser juzgado.



Bracamontes, apodado con los sobrenombres de Marcelo Márquez o Tiger, es un inmigrante irregular de México que había sido deportado dos veces, en 1997 y 2001, por tráfico de drogas.



El caso tuvo gran repercusión en California meses antes de que Donald Trump lanzara su campaña electoral y utilizara casos de violencia de inmigrantes para criminalizar a los 11 millones de personas sin papeles que viven en Estados Unidos como un peligro para la seguridad. Trump mencionó el caso de Bracamontes en su discurso ante el Congreso en 2017.