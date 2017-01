información relacionada Fotogalería Tormenta de hielo paraliza partes de Oregon y Washington

TROUTDALE, Oregon, EU (AP)

Una tormenta de hielo ocasionó el miércoles el cierre de autopistas importantes en Oregon y el estado de Washington, y paralizó poblados en la cuenca del río Columbia con hasta 50 milímetros (dos pulgadas) de hielo, al mismo tiempo que el aumento de temperatura en Portland incrementaba las probabilidades de inundación después de la tormenta de nieve más intensa en años.



Con temperaturas rondando el punto de congelamiento, la autopista Interestatal 84 fue cerrada en un tramo de aproximadamente 72 kilómetros (45 millas) en el área Noreste de Portland y en otro tramo más al Este debido a condiciones de ventisca. Los funcionarios de transporte no tenían planes inmediatos de reabrir la carretera que conecta Oregon con Idaho.



Las autoridades advirtieron a automovilistas de Idaho que no se dirigieran al Oeste hacia Oregon sobre la autopista, ya que decenas de camiones estaban detenidos y estacionados en doble fila a lo largo de rampas cercanas al punto cerrado debido a las condiciones climáticas.



"Simplemente me remolcaron porque quieren despejar el camino, pero no creo que la I-84 esté nuevamente abierta", comentó Brad Cottle, un camionero que quedó varado y pasó la noche en su cabina. "Voy a tener que regresar a la estación de camiones".



Portland, una ciudad más acostumbrada a inviernos lluviosos leves, fue golpeada la semana pasada por una tormenta que arrojó más de 30 centímetros (un pie) de nieve en algunas áreas, la tercera nevada significativa desde diciembre.



La ola gélida, con temperaturas de hasta -10 Celsius (13 Fahrenheit), es la segunda más fría desde 1941.



Las temperaturas en el área durante el invierno son normalmente de entre 2 y 4 C (35 a 45 F).