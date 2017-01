Portavoz: George H.W. Bush, hospitalizado en Houston

HOUSTON (AP )

El ex presidente de Estados Unidos George H.W. Bush, de 92 años, fue hospitalizado durante el fin de semana por una insuficiencia respiratoria y responde bien al tratamiento, indicó el miércoles su portavoz.



El 41er presidente fue ingresado el sábado en el Houston Methodist Hospital, indicó en un correo electrónico a The Associated Press su portavoz, Jim McGrath.



"Los médicos y todo el mundo están muy satisfechos y confiamos en tenerlo fuera pronto", dijo McGrath.



La que fuera secretaria general de la Casa Banca durante el mandato de Bush, Jean Becker, había dicho antes al Houston Chronicle y la televisora KHOU-TV que se esperaba que el ex presidente volviera a casa en los próximos días.



Bush, que fungió como presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993, sufre una forma de Parkinson y se desplaza con una silla de ruedas o en un vehículo motorizado.



Fue hospitalizado en Maine en 2015 por una fractura en una vértebra tras caerse en su casa de verano y el diciembre anterior fue hospitalizado en Houston durante aproximadamente una semana por problemas respiratorios.



El ex presidente pasó la Navidad de 2012 en cuidados intensivos por una tos relacionada con bronquitis y otros problemas.



Pese a la su pérdida de movilidad, celebró su 90 cumpleaños con un salto en paracaídas con acompañante en Kennebunkport. El verano pasado lideró a un grupo de 40 veteranos heridos en una excursión de pesca al timón de su lancha, tres días después de celebrar su 92do cumpleaños.



Su oficina anunció este mes que Bush y su esposa, Barbara, no asistirían a la ceremonia de investidura de Donald Trump esta semana debido a la salud y a la avanzada edad del ex presidente.