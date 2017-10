EU: Oseznos escapan de parque pero no llegan muy lejos por curiosos

DAKOTA DEL SUR(AP)

Dos oseznos que escaparon de un parque de fauna de Dakota del Sur no llegaron muy lejos, debido, en parte, a su curiosidad.



The Rapid City Journal informa que un hombre vio a los cachorros en el patio de su vecino, a una cuadra del Parque Bear Country USA, el domingo por la noche.



La agente del Sheriff del condado de Pennington, Kylie Kintigh, declaró que cuando ella llegó a la escena, los osos parecían más interesados en seguirla que en hacer una escapada.



Echaron un vistazo a su patrulla e incluso intentaron subirse a él.



Los trabajadores del parque finalmente llegaron y sedaron suavemente a los cachorros para llevarlos al parque. No está claro cómo o cuándo escaparon.



Kintigh dice: "Definitivamente fue la mejor llamada que he tenido, y eso podría ser cierto hasta el final de mi carrera".