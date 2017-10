Inglaterra: Líder neonazi se declara gay y con raíces judías

REINO UNIDO(GH)

Neo-Nazi And National Front Organiser Kevin Wilshaw Quits The Far Right After Coming Out As Gay https://t.co/p2lEVWaAwI pic.twitter.com/NxnTo3qZfs — Politico Digital UK (@PoliDigitalUK) 17 de octubre de 2017

National Front organizer Kevin Wilshaw swears off his lifelong neo-Nazism and comes out as gay. Of his old comrades: "I want to hurt them." pic.twitter.com/Rm4kNFSBNU — Jack Smith IV (@JackSmithIV) 17 de octubre de 2017

Un prominente neonazi y ex organizador del Frente Nacional ha renunciado a sus puntos de vista de extrema derecha y ha revelado que es homosexual y tiene una herencia judía, informa The Independent Kevin Wilshaw fue una figura destacada del Frente Nacional en la década de 1980 y habló en eventos de extrema derecha tan recientemente como los de este año.En declaraciones a Channel 4 News, explicó que había renunciado a su pasado violento, que incluía romper una silla sobre la cabeza de alguien, destrozar una mezquita y ser arrestado por ofensas raciales en línea.Añadió que no tenía muchos amigos en la escuela y estaba buscando "camaradería".Sus comentarios se producen cuando el Ministerio del Interior de Reino Unido confirmó que hubo un aumento en los crímenes de odio en los 12 meses posteriores al referéndum del Brexit.También se instó al Gobierno a iniciar una investigación sobre el extremismo en las fuerzas armadas luego de que cuatro soldados fueran arrestados por presuntos miembros de un grupo neonazi prohibido, llamado Acción Nacional.El señor Wilshaw, que se unió al BNP e indirectamente se involucró con otros grupos, se vio abusado por miembros de su propio lado cuando sospecharon que era gay.