Corea del Norte advierte: Podría estallar la guerra

El viceembajador de Corea del Norte ante Naciones Unidas advirtió ayer que la situación en la Península de Corea alcanzó su punto más delicado y que en cualquier momento podría estallar una guerra nuclear.



Para el bloque comunitario, la decisión del presidente Trump de descertificar el pacto alcanzado con Irán, "se sitúa en el contexto de un proceso interno de Estados Unidos".



Kim In Ryong dijo a la comisión de desarme de la Asamblea General de la ONU que Corea del Norte es el único país del mundo que ha sido sujeto a "una amenaza nuclear directa y extrema" por parte de Estados Unidos desde la década de 1970, y afirmó que su país tiene el derecho de poseer armas nucleares para defensa propia.



Señaló los ejercicios militares a gran escala que cada año usan recursos nucleares, y que lo más peligroso es lo que definió como un plan de EUpara realizar una operación secreta con el objetivo de eliminar a nuestro liderazgo supremo.



COMPLETÓ FUERZA NUCLEAR



Kim afirmó que este año Corea del Norte completó su "fuerza nuclear estatal y por lo tanto se ha convertido en una potencia nuclear absoluta que cuenta con todos los medios de distintos alcances, incluyendo bombas atómicas, bombas H y cohetes balísticos intercontinentales".



"Todo Estados Unidos continental está dentro de nuestro alcance, y si Estados Unidos se atreve a invadir nuestro sagrado territorio, incluso un solo centímetro, no escapará a nuestro severo castigo en cualquier parte del mundo", advirtió.



Corea del Norte y Estados Unidos se han lanzado amenazas cada vez más graves, y Naciones Unidas ha impuesto sanciones cada vez más duras contra Corea del Norte.



UNIÓN EUROPEA DEFIENDE PACTO



BRUSELAS, BÉLGICA.- Los Ministros de Exteriores de la Unión Europea defendieron el pacto que previene que el régimen de Irán se arme con armas nucleares y llamaron al gobierno de Estados Unidos para que no retire su apoyo al proceso.



"La UE anima a Estados Unidos a que mantenga su compromiso con el Plan de Acción Integral Conjunto y a que, antes de adoptar nuevas medidas, tenga en cuenta sus consecuencias para la seguridad del país, de sus socios y de la región", dice la declaración del Consejo de Exteriores.