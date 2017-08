Argentina: Director de colegio católico admite abuso sexual a alumno

BUENOS AIRES (AP )

El director del colegio católico Champagnat, uno de los más prestigiosos de Buenos Aires, admitió haber abusado de un alumno hace más de 38 años y fue separado de la institución, dijo un directivo de la congregación de los Hermanos Maristas.



El hermano Ángel Duples fue trasladado a una residencia para ancianos luego de haber “reconocido” el “manoseo agraviante” a un antiguo alumno en la sede situada en la localidad de Morón, en las afueras de la capital, dijo el jueves a The Associated Press Gonzalo Santa Coloma, referente provincial para la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de los Hermanos Maristas, a la que pertenece el centro educativo.



Santa Coloma aseguró que Duples reconoció el hecho en un encuentro personal. “Yo le pregunto... ¿esto ocurrió o fue un cuento? Y me dice que ocurrió, que hubo un manoseo agraviante”.



La congregación se enteró del caso a través de un ex alumno que está en contacto con la víctima, cuya identidad han mantenido en secreto.



El directivo declinó permitir a la AP hablar con Duples, bajo el argumento de que “está deprimido y medicado”, y que fue enviado a un geriátrico de los Hermanos Maristas donde no tiene contacto con menores. También comentó que la víctima no ha presentado una denuncia y que Duples no enfrenta cargos ante la justicia.



Un vocero de Santa Coloma dijo antes que Duples no tiene un abogado que lo represente.



La semana pasada el Champagnat había informado en un comunicado que investigaba el “agravio” causado por un hermano con tareas directivas, sin precisar su identidad, y que el religioso había sido apartado hasta tanto se aclarara la situación.



Santa Coloma afirmó que el propio Duples pidió ser apartado de la dirección de la sede del colegio en la capital, en la que llevaba varios años.



El abuso ocurrió durante un campamento cuando Duples tenía poco más de 20 años y trabajaba en la sede del centro educativo en Morón. “En aquella época, que no había tanta conciencia de todo esto, los hermanos cuando iban de campamento con alumnos dormían en las carpas con ellos”, explicó Santa Coloma.



“La víctima se despertó y encontró la mano del hermano Ángel cerca de sus genitales”, dijo. “Lo que hizo fue cerrar la bolsa de dormir y darse media vuelta”.



El Champagnat quedó a cargo del equipo directivo e iniciará el proceso para el nombramiento de un nuevo director.



En un comunicado difundido el lunes a la comunidad escolar del centro de Morón, Santa Coloma pidió “perdón por esta situación, reconocida por el hermano, y por cualquier otra en la que hermanos, docentes o empleados de nuestra comunidad educativa hayan osado faltar el debido respeto a cualquier niño, niña, adolescente o joven que se nos haya sido confiado”.



Recientemente varios ex alumnos del Colegio Cardenal Newman, fundado en 1948 por los Hermanos Cristianos, denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales ocurridos décadas atrás por parte de religiosos de la institución donde estudiaron el presidente Mauricio Macri y otros miembros de la elite argentina.