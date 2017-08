Activistas de Miami piden TPS para venezolanos a Trump

DORAL, Florida(AP)

Activistas de varias organizaciones de inmigrantes pidieron al presidente Donald Trump que se apiade de los venezolanos que viven en Estados Unidos sin autorización y les conceda un estatus legal temporal.



“¿No se da cuenta usted, señor presidente, que todos los venezolanos necesitan que así como se protege a los ciudadanos de otros países... usted también proteja a estos venezolanos de una devastación?”, expresó Carmen Jaqueline Giménez, Presidenta de la Fundacion USA Refugees & Immigrants.



Los activistas efectuaron su pedido en una rueda de prensa que ofrecieron en esta ciudad vecina de Miami, que alberga a una numerosa comunidad de venezolanos.



Recientemente, varios grupos y autoridades locales han alzado la voz para solicitar al gobierno de Trump que incluya también a los venezolanos entre los inmigrantes que reciben el TPS debido a la crisis económica y política que afecta a la nación sudamericana.



El Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS por su nombre en inglés, protege a más de 300 mil centroamericanos y haitianos. También gozan de esa protección ciudadanos de Nepal, Somalia, Siria, Yemen y Sudán.



Entre los grupos que participaron en la conferencia había activistas de inmigración y religiosos.



“Si este gobierno dice ser cristiano, tiene que hacer algo ya”, expresó el pastor Rubén Giménez, líder del grupo Comunidades en Acción que cada semana ayuda a decenas de inmigrantes venezolanos con bolsones de alimentos. “Donald Trump, firme ese TPS ahora para salvar miles de vidas”.



Decenas de miles de venezolanos han llegado a Estados Unidos en los últimos años escapando a la crisis de su país, que ha registrado una creciente inflación, desabastecimiento de alimentos y medicinas y protestas casi diarias en las calles.



Algunos venezolanos arriban con visas de turista y permanecen aquí aun cuando sus permisos han vencido.



Portavoces de la Casa Blanca no respondieron de manera inmediata los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.



El Secretario de Seguridad Interna puede designar a un país bajo el TPS si las condiciones de esa nación impiden temporalmente que sus ciudadanos regresen a salvo o en circunstancias especiales como un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia, entre otras.



Mientras gozan de un TPS, los inmigrantes no pueden ser deportados, pueden obtener un permiso de trabajo y autorización para viajar.



Nicaragua y Honduras fueron amparadas en 1999 tras la destrucción provocada por el huracán Mitch. El Salvador en 2001, después de una serie de terremotos.