ONU reporta alza de muertes en Afganistán; culpa a rebeldes

KABUL(AP)

La prolongada guerra en Afganistán ha matado a un número récord de civiles en los primeros seis meses del año, de acuerdo con un reporte de Naciones Unidas dado a conocer el lunes, que atribuyó la mayoría de los decesos a los atentados cometidos por insurgentes.



El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU Zeid Ra'ad Al Hussein dijo que la "horrible" cifra de 1.662 personas muertas entre enero y junio de este año "no puede nunca trasmitir del todo el sufrimiento de la gente en Afganistán".



"Cada uno de estos decesos reflejan una familia rota, trauma inimaginable, sufrimiento y la brutal violación de los derechos humanos", agregó.



El reporte confirmó que un atentado con un camión bomba en el centro de Kabul el 31 de mayo que mató a por lo menos 90 personas fue el más letal desde la invasión encabezada por Estados Unidos que derrocó al régimen talibán en 2001. También señaló que este año hubo más mujeres y niños muertos.



Los ataques rebeldes mataron a mil 141 civiles, un aumento de 12% comparado con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el reporte, mientras que 2.348 personas resultaron heridas.



El reporte elogió a las fuerzas de seguridad de Afganistán, diciendo que menos civiles quedaron atrapados en fuego cruzado, comparado con el año pasado. Agregó que 434 civiles murieron durante las operaciones militares contra los insurgentes.



El general Dowlat Waziri, vocero del Ministerio de Defensa, atribuyó el gran número de muertes a que los rebeldes usan escudos humanos. "El ejército está siendo muy cuidadoso durante las operaciones para evitar muertes de civiles", dijo Waziri a The Associated Press.



El portavoz talibán Zabihullah Mujahid rechazó el reporte al considerarlo "tendencioso" porque no incluye los civiles muertos por fuerzas afganas y de la coalición en áreas controladas por los talibanes. Mujahid no ofreció cifras y tampoco hubo forma de corroborar sus declaraciones.