Reportan que Mike Pompeo, director de la CIA, se reunió con Kim Jong-un

El director de la CIA, Mike Pompeo, viajó a Pyongyang para una reunión secreta con el líder norcoreano Kim Jong-un, según los medios de comunicación estadounidenses, informa BBC La reunión para preparar las conversaciones directas entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y Kim, tuvo lugar durante el fin de semana de Pascua, informaron funcionarios no identificados al Washington Post y Reuters.Anteriormente, Trump reconoció que Estados Unidos mantuvo conversaciones directas a altos niveles."Hemos tenido conversaciones directas a niveles extremadamente altos", dijo, y agregó que se estaban considerando cinco ubicaciones para la reunión de Kim Jong-un.Ha habido temores en Tokio de que los planes de Trump para las conversaciones bilaterales podrían marginar a Japón, un aliado clave de Estados Unidos y vecino de Corea del Norte.Corea del Norte y Corea del Sur se preparan para poner fin oficialmente a la guerra cuando sus dos líderes, Kim Jong-Un y el presidente Moon Jae, se reúnan la próxima semana.Las dos Coreas técnicamente siguen en guerra ya que el conflicto coreano de 1950-53 terminó con una tregua, no con un tratado de paz.Los medios surcoreanos informan que las dos partes habían estado discutiendo planes para un final permanente de la guerra en la cumbre Norte-Sur, citando a un funcionario no identificado de Seúl, informa el Daily Mail Kim tiene previsto hacer historia cuando se reúna con el presidente Moon en una cumbre dentro del territorio de Corea del Sur el 27 de abril.Será el primer líder norcoreano en pisar el suelo de Corea del Sur desde la década de 1950.Las dos Coreas también pueden discutir la retirada de algunas de sus fuerzas de la zona desmilitarizada fuertemente fortificada que las separa, dijo el periódico.Kim también se reunirá con el presidente de los EU, Donald Trump, en mayo o principios de junio.El presidente Donald Trump dijo que las conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur para poner fin a su guerra de décadas tienen su bendición.Hablando mientras daba la bienvenida al primer ministro japonés Shinzo Abe en su club privado en Florida, Trump confirmó que las dos Coreas están negociando el fin de las hostilidades.Se espera una reunión entre Kim Jong Un, de Corea del Norte, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, la próxima semana.Trump dio a concoer que los líderes "tienen mi bendición" para discutir un final oficial de la guerra.Mientras tanto, Trump señala que se están considerando cinco ubicaciones para la reunión histórica de EU-Corea del Norte, que espera que tenga lugar en los próximos dos meses.El líder norcoreano Kim Jong Un casi seguramente decidió negociar su programa nuclear para conseguir recompensas del exterior que le permitan mejorar la economía de su país, ganar la confianza pública y prolongar su presencia en el poder, dijo el martes un asesor especial del presidente de Corea del Sur.Moon Chung-in, un profesor retirado de la Universidad de Yonsei que asesora al presidente Moon Jae-in sobre asuntos intercoreanos y de seguridad, ofreció sus conclusiones en una entrevista con The Associated Press.Kim se va a reunir separadamente en las próximas semanas con el presidente surcoreano y con el presidente estadounidense Donald Trump.Tras aumentar drásticamente las tensiones con una serie de ensayos nucleares y de misiles el año pasado, Kim ha estado contactando a Washington y Seúl este año, generando conjeturas sobre por qué lo hace ahora cuando parece estar cerca de sus objetivos de desarrollar misiles nucleares capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.Algunos expertos dicen que las duras sanciones de la ONU o temores a ataques estadounidenses pudieran haber llevado a Kim a iniciar los gestos conciliatorios.Moon Chung-in dijo que el deseo de Kim de mejorar las condiciones de vida en su país desarrollando la economía al tiempo que fortalece su capacidad nuclear pudiera ser el motivo de sus pasos recientes.Aunque Kim es el líder absoluto de Corea del Norte, “no puede sobrevivir si no gana el respaldo de su propio pueblo”, dijo Moon.“Si no consigue hacer feliz a su gente, la seguridad del sistema norcoreano no puede ser garantizada. ¿Cómo pueden garantizar eso armas nucleares?”.Desde que asumió el poder tras la muerte de su padre en el 2011, Kim ha fortalecido su control por medio de una serie de ejecuciones, purgas y destituciones.Bajo su mando, la economía del Norte ha mejorado ligeramente con ciertos elementos capitalistas de mercado.Pero las sanciones de la ONU se han endurecido luego de los ensayos nucleares y de misiles del año pasado, lo que pudiera ser un duro golpe para la economía, dicen expertos.