"La montaña cayó sobre nosotros, es un milagro que se pueda encontrar algo", habitante de Montecito

LOS ÁNGELES, California(AP)

Cuando un torrente de barro se estrelló en la habitación de Mari Mitchel en el Sur de California hace tres meses, se llevó todo, desde enormes muebles antiguos de la familia hasta una pequeña bolsa que contenía anillos de compromiso y un adorado colgante.A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Mitchel casi perdió la esperanza de ver alguna vez sus joyas más preciadas.Pero el 3 de abril, Mitchel, de 65 años, recibió lo que ella llama su "pequeño milagro". La bolsa llena de joyas fue extraída de un montón de barro a casi dos metros de profundidad en la calle de su casa."Mis rodillas temblaban, y yo estaba ansiosa y saltando de un lado a otro", dijo Mitchel. "Lloré lágrimas de alegría, incredulidad y completa felicidad".Meses después de los aludes de lodo del 9 de enero que mataron al menos a 21 personas y casi borraron del mapa la pequeña comunidad de Montecito, los que sobrevivieron aún están buscando y encontrando sus pertenencias en el lodo profundo y endurecido.Perdieron a sus seres queridos, vecinos y casas en la catástrofe, que todavía parece que sucedió ayer. Dos niños siguen desaparecidos.A través de la conmoción y la miseria, una página de Facebook llamada Montecito Disaster Lost & Found se ha convertido en un rayo de esperanza para muchos, un poquito de bien en medio de un montón de angustia.Comenzó un par de días después de la tragedia, la página ha conectado cientos de artículos perdidos con sus dueños, desde viejas fotos familiares y velos de boda hasta una estatua de hipopótamos de 180 kilogramos.Los artículos que aún no se han reclamado en el sitio incluyen cascos firmados de la NFL, una cantina de la Segunda Guerra Mundial, una trompeta, una taza de té increíblemente intacta y una foto de la boda de principios del siglo XX.La semana pasada, la residente de Santa Bárbara Sarah Eglin hizo uno de los hallazgos más increíbles mientras caminaba por un sendero de Montecito con sus hijos. Era una bolsa con cremallera cubierta de barro, con solo un toque de encaje sobresaliendo. Resultó ser un velo de novia y la falda de un vestido de novia.Eglin publicó el hallazgo en la página de Facebook y dos días después, la residente de Montecito, Karen MacDonald, respondió que eran suyas; habían sido arrastrados junto con toda la casa de MacDonald."Lo que sorprende es que hayan pasado tres meses desde la catástrofe y no se espera que sigan apareciendo cosas", dijo MacDonald, de 63 años, quien llevaba el velo y la falda en su boda hace 35 años.Desde entonces, fueron empacados, quizás esperando el día en que una de sus dos hijas decidió casarse. El velo y la falda están entre los pocos artículos que la familia ha recuperado."Valoramos y nos sentimos cómodos con lo que tenemos porque perdimos mucho", dijo MacDonald. "Ofrece algo de consuelo".La residente de Santa Bárbara, Amanda Hockham, encontró una enorme estatua de hipopótamo en febrero mientras trabajaba como voluntaria con un grupo llamado la Brigada Cubo, que ayuda a despejar el barro de las casas de las personas.Al hipopótamo le faltaba una pierna, yacía de costado y cubierto de barro.Hockham de inmediato se llevó a la página de Facebook: "¿Alguien le falta un hipopótamo?", Publicó.Muy pronto, Hockham, de 55 años, se conectó con el dueño, quien había estado desesperado por encontrar la estatua. Tenía un valor sentimental porque era un regalo para su difunto esposo.Utilizando equipo pesado y un polipasto, los voluntarios rescataron al hipopótamo, lo limpiaron con una lavadora mecánica y lo colocaron con un muñón como una pierna protésica, restaurando casi por completo la estatua a su antiguo esplendor."Mucha gente no tiene absolutamente nada", dijo Hockham. "Si podemos encontrar algo, cualquier cosa, y devolverlo, se siente realmente bien".Encontrar tales artículos personales puede ser una parte importante de la recuperación psicológica después de un evento traumático, dijo Judith Fox, profesora y directora del Programa Internacional de Psicología en Desastres de la Universidad de Denver."Realmente son símbolos de la vida que han llevado y la vida de uno con la familia", dijo Fox. "Para la mayoría de las personas, esos son símbolos bastante importantes, y tener todo eso borrado es extremadamente traumático".Erin Doherty, que vive cerca de Montecito en Santa Bárbara, dijo que comenzó la página de Facebook después de encontrar aretes de diamantes azules dentro de una bolsa en una pila masiva de escombros mientras caminaba en la playa.Puso una foto de los aretes en Facebook en una publicación que se compartió más de 10 mil veces. Resultó que los pendientes pertenecían a una mujer que murió en el desastre con su esposo después de que su casa fuera barrida.Doherty devolvió los aretes a la hija llorosa y agradecida de la mujer, y se dio cuenta de que era solo el comienzo."Pensé: 'Esto se convertirá en un gran problema'", dijo Doherty, quien también encontró el uniforme de Boy Scout de un joven de 17 años que todavía está desaparecido.Después de limpiarlo, le devolvió el uniforme a su madre, quien también ha podido recuperar su libro de bebé."Todo estaba a merced del barro", dijo Doherty. "Es absolutamente imposible comprender la fuerza de esto hasta que hayas estado allí. Estarás caminando a través de algunos árboles, y miras a 6 metros de altura, y hay un secador de pelo enredado en las ramas."Esto fue una bestia", dijo.Mitchel, la mujer que recientemente recuperó sus joyas, apenas pudo escapar del desastre con su propia vida.Ella y su esposo estaban de pie en su habitación en el medio de la noche cuando golpeó un fuerte estruendo y el ruido del deslizamiento de lodo los había despertado.Cuando el diluvio golpeó la pared de su dormitorio, Mitchel dijo que ella y su esposo estaban completamente sumergidos antes de ser golpeados en rincones separados de la habitación. El barro rugió junto a ellos, a través de sus puertas francesas, fuera de la casa y cuesta abajo.Mitchel dijo que están agradecidos de estar vivos y por cada cosa que les queda."Ese barro comió cosas", dijo Mitchel. "La montaña cayó sobre nosotros, por lo que es un milagro que se pueda encontrar algo".