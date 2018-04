"¡Es cloro, es cloro! ", gritaron los habitantes de Siria tras ataque

BEIRUT(AP)

Los residentes de la ciudad Siria de Douma fueron amontonados en refugios subterráneos en medio de un bombardeo cuando el gas comenzó a extenderse. De repente, sobrevino el pánico.Mientras gritaban "cloro, cloro", algunos corrieron en medio de la noche y se desmayaron en la calle. Otros subieron a los techos, esperando que estuvieran más seguros elevándose por encima del gas.Decenas de personas no lograron salir, algunos tropezaron en las escaleras, sin aliento, donde más tarde fueron encontrados muertos.Los cuerpos todavía estaban allí a la mañana siguiente, esparcidos por los edificios, incluidos los niños pequeños.Gran parte del supuesto ataque con armas químicas del 7 de abril en Douma, justo al Este de Damasco, sigue sin conocerse, incluida la cifra exacta de muertos, debido a la falta de una investigación independiente.Expertos del organismo internacional de control de armas químicas ingresaron a la ciudad este martes, 10 días después del ataque.The Associated Press habló con rescatistas, médicos y numerosos residentes de Douma mismos que contaron lo que sucedió.Algunos fueron alcanzados en áreas controladas por los rebeldes en el Norte de Siria, donde fueron evacuados después del ataque, mientras que otros todavía estaban en Douma.Hablaron de al menos dos edificios con personas que se refugiaban en los sótanos que estaban abrumados con gas tan fuerte que era difícil respirar a cientos de metros de distancia.Más de 40 personas murieron, muchas de ellas niños, según médicos y activistas de la oposición en la ciudad. La Organización Mundial de la Salud dijo que se estima que 500 pacientes presentaron síntomas consistentes con la exposición a sustancias químicas tóxicas, incluida la insuficiencia respiratoria.La Comisión Internacional Independiente de Siria ha documentado más de 30 ataques químicos entre 2013 y finales de 2017, al menos 25 de ellos llevados a cabo por el ejército sirio, dice la comisión.La mayoría de los gases de cloro involucrados, por lo general causan pocas lesiones.Pero en este caso, parece que el gas golpeó a docenas de personas apretujadas en espacios confinados, acurrucados lejos de las bombas en el exterior.Estados Unidos y Francia dicen que tienen pruebas de que el gobierno sirio llevó a cabo el ataque del 7 de abril, mientras que Siria y su aliado, Rusia, han negado que haya tenido lugar ningún ataque con gas.Un equipo de AP visitó el sitio en una gira organizada por el gobierno sirio el lunes, incluyendo un refugio subterráneo de dos habitaciones donde un residente dijo que 47 personas murieron, incluida su esposa embarazada y dos hijas pequeñas.Un extraño olor persistió, nueve días después del ataque, los pisos del refugio estaban cubiertos con alfombras y almohadas alineadas contra una pared. No hubo signos de manchas de sangre.Hubo bombardeos durante todo el día y la noche, una gran descarga de cohetes alcanzó decenas en 10 minutos, dijo Ahmed, un médico de 20 años.Después de que el fuego del cohete disminuyó, él y su equipo se trasladaron para verificar si había heridos. Al acercarse al sitio, encontraron un fuerte olor, luego vieron a gente corriendo y gritando: "¡Cloro! ¡Cloro!".Ahmed corrió hacia el edificio, tratando de llegar al refugio. Él no llegó muy lejos. Vio dos cuerpos, un hombre y una mujer, pero no pudo ir más allá. Con los ojos hinchados por el humo, luchó por respirar. En todas partes estaba el olor abrumador del cloro, dijo, a condición de que se identificara solo por su nombre por miedo a su seguridad y la de su familia.Corrió a un centro médico cercano, donde cientos estaban abarrotados, muchos trataban de respirar. Algunos se desmayaron.Después de lavarse la cara y recuperarse, se unió a otros médicos y regresó al sitio de ataque, pero el gas todavía era demasiado fuerte para acercarse. En cambio, iban y venían ayudando a aquellos que habían logrado tambalearse a llegar al centro médico."Después de una hora y media, no pude hacer más", dijo. "Estaba en mal estado. Tuve que descansar ".Poco después del ataque, Ahmed fue uno de los miles evacuados de Douma cuando la ciudad se rindió a las fuerzas gubernamentales.Él cree que el ataque fue llevado a cabo claramente por las fuerzas del gobierno sirio."Fue como un terremoto", dijo, hablando con la AP desde el Norte de Siria. "La ciudad enfrentaba un terremoto".Hombres y mujeres se preparaban para realizar las oraciones musulmanas al atardecer en un refugio subterráneo cuando un olor abrumador comenzó a extenderse."¡Es cloro! ¡Es cloro! ", gritaron.Khaled Nuseir estaba en el refugio de dos habitaciones con otras 51 personas cuando los gases llegaron. Corrió a una clínica cercana, llamando a los paramédicos para ayudar, pero se desmayó en la clínica.El vendedor de vegetales de 25 años dijo que despertó un poco más tarde cuando la gente le puso vinagre y agua en la cara. Corrió de vuelta al refugio donde encontró a su esposa y dos hijas muertas, espuma blanca cubriendo sus bocas.Su esposa, Fatmeh Qarout, tenía nueve meses de embarazo. Sus hijas, Qamar (árabe para la luna) y Nour (árabe para la luz) tenían 18 meses y 2 años y medio. Dijo que solo sobrevivieron cinco personas en el refugio.A la mañana siguiente, llegaron los médicos y tomaron los cuerpos y los enterraron en una fosa común cerca del zoológico de la ciudad.Nuseir dijo que se encontró un cilindro goteando gasolina. Dijo que no parecía que se hubiera caído del aire porque todavía parecía intacto."No hubo ningún sonido de explosión", dijo, hablando con la AP en Douma, que ahora está en manos del gobierno.Él y otros dos residentes acusaron al Ejército rebelde del Islam, que controlaba a Douma hasta que los militantes lo entregaron, de llevar a cabo el ataque. Mientras hablaban, las tropas del gobierno estaban cerca, pero fuera del alcance del oído."Perdí a mis hijos", dijo Nuseir. "Si estamos aquí y algo cae desde un avión, ¿no explota? El cilindro estaba intacto cuando lo encontramos y estaba goteando ".Abdullah Abu Hamam intentó llegar al sitio del ataque esa noche, pero el bombardeo fue demasiado fuerte. Llegó allí a la mañana siguiente. Incluso 12 horas después, el gas era demasiado poderoso para aventurarse en los refugios subterráneos.Aún así, encontró cuerpos en todos los pisos superiores. Estaba claro que cuando golpeó el gas, algunos en los refugios corrieron escaleras arriba, tratando de llegar a los tejados."Sabían que si subían, podrían salvarse", dijo. "Los encontramos en el umbral de la puerta, asesinados. Ni siquiera llegaron a los pisos superiores. ... Se cayeron en las escaleras, mujeres y niños, e incluso algunos hombres ".Abu Humam tomó imágenes de video que mostraban un apartamento con al menos una docena de cuerpos, incluidos al menos siete niños pequeños y niños pequeños. Ninguno tenía heridas."Algunos estaban en el baño y trataban de lavarse, pero nada los salvó. Todos ellos perdieron la vida ", dijo Abu Humam, hablando desde la ciudad de al-Bab, controlada por los rebeldes, en el Norte de Siria.