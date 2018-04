Griegos protestan por ataque de EU en Siria

ATENAS, GRECIA()

Decenas de manifestantes se enfrentaron con policías en Atenas, luego de que intentaron derribar la estatua del ex presidente estadounidense Harry Truman en protesta por la reciente agresión de Estados Unidos en Siria, tras un supuesto ataque químico.



Miembros y simpatizantes del Partido Comunista Griego fueron replegados por agentes antimotines tras sus intentos de echar abajo la estatua del ex mandatario

estadounidense.



Además, un contingente de estudiantes también se manifestó en la capital griega en contra del ataque con misiles registrado el pasado fin de semana en el país de Medio Oriente.



Hasta el momento no se tiene registro de posibles detenidos durante las protestas, además de que se desconoce el número de lesionados por los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.



La madrugada del sábado, se registró una ofensiva en territorio sirio orquestado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido en represalia por un presunto ataque con armas químicas.



Dimitris Koutsoumbas, líder del Partido Comunista, criticó a los políticos griegos por creer "excusas frágiles sobre el uso de armas químicas" por parte de Siria. También criticó su "subordinación" a la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como su apoyo a Israel.



Le dijo a la multitud que "los imperialistas una vez más derraman la sangre de la población local. Destruyen y astillan estados usando evidencia fabricada".



SIRIA, UN LUGAR DONDE INICIÓ LA HISTORIA DE LAS ARMAS QUÍMICAS



Los ataques con armas químicas en conflictos armados tienen una historia de más de 2 mil 200 años, y fue precisamente en el territorio de lo que hoy conocemos como Siria donde se documentó el primero de ellos.



Fue en el año 256 antes de nuestra era, cuanto se utilizó alquitrán y azufre durante el asedio para tomar el control de la ciudad de Dura Europos, según cita la investigación "Ciento un años después de un hito: Las armas químicas y la Primera Guerra Mundial", de los chilenos Diego Vilches, Germán Albuquerque y Rodrigo Ramírez.



Hasta el siglo XVI se desarrollaron y utilizaron bombas que contenían alcaloides de belladona, que paralizan los músculos y aumentan la frecuencia cardiaca.



Estos ataques propiciaron que en 1675 se firmara el primer acuerdo que prohibía el uso de elementos tóxicos.



Durante la Primera Guerra Mundial (1914) se incrementó su uso y la población civil utilizó máscaras antigas.