El romántico mensaje de Barack Obama a Michelle por su cumpleaños

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una de las parejas más envidiadas de la red han sido Michelle y Barack Obama, este día no fue la excepción, ya que la ex primera dama cumplió 54 años este miércoles, y lo celebró en Washington, DC.Comenzó el día con flores y una tarjeta, dirigida a "Miche", de su marido, el ex presidente Barack Obama."Gracias @BarackObama por las hermosas flores que me esperan en la oficina esta mañana. Eres mi mejor amigo, el mayor admirador, y recibir notas y flores de ti nunca envejecerá ", publicó en Instagram .También agradeció a la gente de "todo el país" que le había deseado suerte en su cumpleaños."No tienes idea de cuánto nos encanta saber de ti. Sé que los cumpleaños a veces pueden ser agridulce (54!), Pero sus mensajes de esperanza, generosidad y calidez siempre me han recordado lo afortunados y afortunados que somos ", escribió.