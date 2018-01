John Kelly afirma que México no pagará por el muro fronterizo: The Washington Post

(SUN)

Mientras la Cámara de Representantes trabaja para reunir votos para un proyecto de ley de gastos a corto plazo que evite el cierre del gobierno federal, el jefe de Gabinete de Donald Trump, John F. Kelly, expresó su optimismo de que el Congreso llegue a un acuerdo para proteger a los "dreamers" y aseguró que México no pagará por el muro fronterizo, según informó The Washington Post.



"Creo que el acuerdo de DACA (programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) será resuelto por el Congreso. Ambos lados han acordado reunirse en un grupo más pequeño y proponer lo que creen que es el mejor acuerdo, y luego, por supuesto, se lo presentará al presidente", dijo Kelly durante una reunión con el Caucus Hispano del Congreso.



Durante la misma reunión, según el diario estadounidense, Kelly aseguró que no habrá un "muro de concreto de costa a costa" y no habrá muro alguno "que México pague". Sus comentarios fueron confirmados al WP por cuatro legisladores y un funcionario que estuvieron presentes.



"Se dicen ciertas cosas durante la campaña que no están completamente informadas", dijo Kelly, según los legisladores y el asistente.



"Tuve mucho que ver con eso", dijo Kelly, agregando que Trump "hizo campaña contra DACA", pero se ha "iluminado" desde entonces.



"Por ahora, lo primero es resolver el problema de DACA, asegurar la frontera y (cerrar) algunas lagunas" en la política migratoria de EU, dijo Kelly a los periodistas. "Y luego, el próximo paso, como lo hemos discutido. La Fase 2, podría ser el gran problema de los 11 millones de personas que han estado aquí por años".