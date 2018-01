"Mi padre no ve razas, sólo ve el color verde", dice hijo de Trump

(GH)

Eric Trump, hijo del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que su padre "no ve razas" y el "único color" que le interesa es "el verde", en referencia al dólar y su especial énfasis en el ámbito económico, informó agencia EFE.



"Mi padre ve un único color: El verde. Se preocupa por la economía", afirmó Eric, de 34 años, quien gestiona junto a su hermano Donald Jr. los negocios del presidente de EU desde enero de 2017.



"No ve razas. Es la persona menos racista que me he encontrado en toda mi vida. Carece totalmente de sentido", dijo al comentar las recientes acusaciones de racismo contra Donald Trump tras haberse filtrado que se refirió a Haití, El Salvador y otros países africanos como "agujeros de mierda".



Asimismo, Eric Trump recalcó que la tasa de desempleo entre afroamericanos es la menor desde que se tienen registros y lamentó que en los medios de comunicación no se le dé "el crédito" merecido.



Los comentarios del tercer hijo del presidente estadounidense coinciden con lo expresado por el mandatario, quien ha negado tajantemente ser racista y ha apuntado asimismo al buen comportamiento de la economía a lo largo de su primer año de mandato.



No obstante, esta no es la primera vez que Trump encara acusaciones de racismo después de una retórica cargada de ataques a los mexicanos durante la campaña electoral, en la que les tildó de "violadores y narcotraficantes", y tras mantener un tono complaciente con supremacistas blancos después de los incidentes raciales de Charlottesville (Virginia) del pasado año.