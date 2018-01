Estrella porno dice que tuvo relaciones con Donald Trump estando casado con Melania

(GH)

Stephanie Clifford admitió en 2011 a la revista InTouch haber tenido sexo con el ahora Presidente en 2006, cuando estaba casado con Melania. https://t.co/0wGq4b185Y — ELNORTE.COM (@elnorte) 17 de enero de 2018

#StephanieClifford #StormyDaniels NO ONE wants to know about things on that body that only someone would know... https://t.co/6hi8dFDW10 — cathy moore (@cathymoore2) 17 de enero de 2018

EXCLUSIVE: Adult film actress #StormyDaniels reveals #DonaldTrump cheated on Melania with her — "He was sitting on the bed and he was like, 'Come here.' And I was like, "Ugh, here we go.'" Continue reading: https://t.co/qwhwb5gXIt pic.twitter.com/aQc4Cub6ee — In Touch Weekly (@intouchweekly) 17 de enero de 2018

La estrella porno Stormy Daniels tomó y pasó una prueba de polígrafo mientras hablaba sobre sus relaciones sexuales 'genéricas' con un Donald Trump casado hace más de una década, afirma In Touch Weekly."En realidad, ni siquiera sé por qué lo hice, pero sí recuerdo que mientras estábamos teniendo relaciones sexuales, yo estaba como, por favor, no intentes pagarme", dijo Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, informó el tabloide esta semana, según cita el Daily Mail Su supuesto amorío con el futuro presidente comenzó en el torneo de golf de celebridades estadounidense Century en Edgewood Tahoe Golf Course en Stateline, Nevada, en julio de 2006, varios meses después de que el hijo menor de Trump, Barron Trump, naciera de su esposa Melania.Daniels le dijo a In Touch que Trump fue presentado a todos en el torneo de golf, pero "siguió mirándome y luego terminamos yendo a otro hoyo en el mismo carrito de golf".El empresario multimillonario, y futuro candidato político, llegó luego al stand patrocinado por la compañía de cine para adultos Wicked e intercambiaron números de teléfono y posaron para una foto."Luego me preguntó si quería cenar esa noche, y yo estaba como, "¡Sí, por supuesto!", dijo Daniels a la revista.Esa es la historia que reavivó el asunto Daniels-Trump el Wall Street Journal, informando que el abogado de Trump, Michael Cohen, le había pagado a Daniels 130 mil dólares por el silencio antes de la votación del 2016.Cohen ha negado que Daniels y Trump tuvieron un encuentro sexual, pero no ha negado específicamente dar el pago de la estrella porno.