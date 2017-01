Assange y Snowden celebran perdón otorgado a Chelsea Manning

(SUN)

Assange: "Thank you to everyone who campaigned for Chelsea Manning's clemency. Your courage & determination made the impossible possible." — WikiLeaks (@wikileaks) 17 de enero de 2017

In five more months, you will be free. Thank you for what you did for everyone, Chelsea . Stay strong a while longer! https://t.co/PaLvJDvDbl — Edward Snowden (@Snowden) 17 de enero de 2017

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Edward Snowden, aplaudieron el perdón que el presidente de EU, Barack Obama otorgó hoy a la ex soldado Chelsea Manning.“Victoria. Gracias a todos los que hicieron campaña por la clemencia para Chelsea Manning. Su coraje y determinación han hecho posible lo imposible”, escribió desde la cuenta de WikiLeaks, Julian Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde hace cuatro años.La semana pasada, Assange dijo que de darse el perdón a Manning, se entregaría a las autoridades estadounidense para ser extraditado y hacer frente a posibles cargos de espionaje. Assange asegura que tras las publicaciones de WikiLeaks motivadas por las filtraciones de Mannning, la justicia sueca resucitó un caso de supuesto abuso sexual, que él niega, con la intención de llevarlo ante la justicia estadounidense.El ex analista de la NSA, Edward Snowden, fue mucho más efusivo y escribió en Twitter: “En cinco meses más serás libre. Gracias por lo que hiciste por todos, Chelsea . Mantente fuerte sólo un poco más”.“Déjenme decirlo en serio, de todo corazón: Gracias, Obama”, escribió Snowden en la red social y agradeció también a “todos aquellos que hicieron campaña por la clemencia en nombre de Manning estos últimos y duros años”.Obama conmutó este martes la sentencia de Chelsea Manning, quien filtró documentos secretos a WikiLeaks cuando laboraba como analista de inteligencia del Ejército.Manning es uno de 209 reos a los que Obama decidió reducirles las sentencias, indicó la Casa Blanca. Entre ellos también se encuentra el nacionalista puertorriqueño Óscar López Rivera.Manning ha cumplido más de seis años de una condena de 35. Ahora su sentencia concluirá el 17 de mayo.Cuando fue arrestada en 2010 usaba el nombre de Bradley Manning. El año pasado intentó suicidarse en dos ocasiones.Obama también perdonó a 64 personas, incluido el general retirado James Cartwright, que fue acusado de perjurio durante una pesquisa sobre la revelación de información secreta.La mayor parte de las otras personas a las que se les conmutaron sus sentencias estaban cumpliendo condenas por delitos relacionados con drogas en los que no hubo violencia.