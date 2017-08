Texas: Culpan a conductor de tráiler de la muerte de 10 migrantes

HOUSTON, Texas(AP)

El conductor de un camión-remolque que llevaba inmigrantes ilegalmente a Estados Unidos en una presunta operación de contrabando humano fue acusado el miércoles por cargos relacionados con la muerte de 10 personas.



James Matthew Bradley Jr. fue acusado este miércoles por un gran jurado federal en San Antonio de cinco cargos, incluyendo el de transporte ilegal de inmigrantes con fines lucrativos, lo que resultó en la muerte, y una de conspiración para transportar inmigrantes ilegalmente.



Esos cargos llevan la posibilidad de la pena de muerte. Un portavoz de la oficina del Fiscal estadounidense en San Antonio declinó decir este miércoles si los fiscales perseguirían la pena de muerte.



Uno de los abogados de Bradley no respondió de inmediato un mensaje donde se le solicitaban comentarios.



Bradley también fue acusado por dos cargos relacionados con el transporte ilegal de inmigrantes resultando en lesiones graves, y un cargo de posesión de armas de fuego por un delincuente convicto.



La acusación alega que Bradley, quien se declaró culpable en 1997 de un caso de violencia doméstica en Colorado, estaba en posesión de una pistola calibre .38.



Al menos 39 personas estaban dentro del remolque mientras conducía desde la ciudad fronteriza de Laredo hasta San Antonio, a unos 240 kilómetros al Norte.



El sistema de refrigeración del remolque estaba descompuesto, y los investigadores dijeron que los pasajeros luchaban por respirar mientras la temperatura subía a niveles peligrosos.



Un testigo dijo a The Associated Press que escuchó a la gente "llorando y pidiendo agua".





Veintidós supervivientes han sido dados de alta del hospital y están detenidos como posibles testigos contra Bradley. Dos sobrevivientes permanecieron hospitalizados este miércoles.



Según una denuncia penal lanzada en julio, Bradley dijo a los investigadores que el remolque había sido vendido y lo estaba transportando para su jefe de Iowa a Brownsville, Texas.



Pero dijo que había conducido a Laredo y se detuvo dos veces antes de regresar a San Antonio, en la dirección opuesta a Brownsville.



Negó saber que la gente estaba dentro del remolque.