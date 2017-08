Bélgica se suma a demanda por huevos contaminados

BRUSELAS(AP)

El gobierno de Bélgica se sumará a la demanda contra los responsables del escándalo de huevos contaminados con pesticida que ha afectado negativamente al menos a 17 países, dijo el ministro belga de Agricultura, Denis Ducarme.



El funcionario dijo a The Associated Press que "el gobierno belga quiere ser parte de los procesos civiles". Agregó que la decisión "no es meramente simbólica" y que cualquier fondo obtenido sería usado para ayudar al sector agrícola.



“Los granujas tendrán que pagar”, dijo.



Millones de huevos han sido destruidos o retirados de supermercados desde el 20 de julio. Se halló que el pesticida Fipronil fue mezclado con insecticida para pollos.



Ducarme dijo que los niveles de contaminación eran bajos y que a casi un mes del inicio del escándalo, "podemos decir que estamos saliendo de la crisis".