Gobierno analiza qué hacer con águila de buque nazi en Uruguay

MONTEVIDEO(AP)

El gobierno uruguayo decidió consultar a los partidos políticos qué hacer con el mascarón de popa del Graf Spee, un acorazado de la Alemania nazi rescatado del fondo del Río de la Plata en 2006 y guardado desde entonces en un depósito de la Armada.



El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, recibirá el miércoles a representantes de los cuatro partidos que ocupan bancas en el Parlamento para escuchar su opinión sobre el tema, informó a The Associated Press la secretaría del ministerio.



Por el momento Menéndez no presentará un plan concreto sobre el eventual destino de la polémica pieza, un águila de bronce que carga una cruz esvástica en sus garras.



El martes Menéndez había recibido a una delegación del Comité Central Israelita.



“Nuestra inquietud es que el águila no genere un santuario nazi en Uruguay adonde vengan nazis de toda la región. No tendríamos problemas en que se vendiera si sale del país”, dijo a AP Israel Buszkaniec, presidente de la institución.



Buszkaniec agregó que el ministro les transmitió su voluntad de conocer la opinión de los partidos antes de tomar una decisión.



Días atrás el dos veces presidente Julio María Sanguinetti, del opositor Partido Colorado, manifestó en un artículo de prensa su voluntad de que el águila se exhiba en Uruguay por su valor histórico.



“Conservar ese testimonio del buque alemán es simplemente preservar la traza histórica de un momento fundamental... del siglo XX. Imaginar, como dicen algunos, que su exhibición podría conducir a un cierto culto nazista es bien absurdo cuando se trata, justamente, de lo contrario: de un monumento a su derrota”, escribió.



El diputado Jorge Gandini, del también opositor Partido Nacional, propuso exhibirla o venderla para obtener recursos para las fuerzas armadas. “Lo que no puede ser es que esté guardada adentro de una caja”, dijo a AP.



El mascarón de popa del Graf Spee, de dos metros de altura, fue rescatado en 2006 pero su exhibición y posible venta provocó reclamos de especialistas en temas de patrimonio, de la colectividad judía y de Alemania. Finalmente el gobierno frenó tanto su exposición como las gestiones comerciales.



Los rescatistas entablaron entonces un litigio reclamando su derecho a vender la pieza. Tras varios años en los tribunales el pleito se saldó en 2014 cuando la Suprema Corte de Justicia determinó que el águila es propiedad del Estado uruguayo y que éste puede decidir si venderla o no.



La sentencia estableció, sin embargo, que si la venta se efectúa los rescatistas tienen derecho al 50% de lo que se obtenga.



El Graf Spee se hundió en aguas uruguayas el 17 de diciembre de 1939, cuatro días después de batirse contra tres cruceros británicos, el Exeter, el Ajax y el Achilles, en la llamada batalla del Río de la Plata.