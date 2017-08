Pandilleros atacan hospital en Guatemala y matan a seis

GUATEMALA(AP)

Presuntos pandilleros irrumpieron en uno de los principales hospitales de Guatemala y abrieron fuego en un intento de rescate de uno de sus miembros que dejó al menos seis fallecidos, informaron las autoridades.



El director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, dijo que el ataque ocurrió cuando desconocidos ingresaron por la mañana a la zona de urgencias y comenzaron a disparar.



El vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, informó que al menos seis personas murieron y que cinco de los presuntos atacantes fueron detenidos en las inmediaciones del hospital, localizado en la capital guatemalteca. La cifra inicial de fallecidos era de dos, y el viceministro de Salud Adrián Chávez había dicho que hubo al menos cuatro heridos.



El Ministerio de Gobernación de Guatemala señaló en un comunicado que presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha fueron los responsables del ataque y que intentaban liberar a un miembro del grupo, identificado como Anderson Daniel Cabrera Cifuentes.



"Se escucharon muchos disparos, estaba en la emergencia cuando sentí una bala perdida que me entró en mi pie, vi a un señor que otra bala le cayó en la cara, fue terrible, todos corrían a cubrirse", dijo a The Associated Press Astrid Villatoro, una mujer de 46 años que resultó herida y llegó al hospital para hacer turno porque necesitaba una radiografía para su hijo.



Imágenes de la televisión local mostraron cómo la policía registraba cuarto por cuarto en busca de algún otro posible atacante del Roosevelt, uno de los dos principales hospitales de Ciudad de Guatemala..



Cabrera, el presunto miembro de la Mara Salvatrucha, había sido llevado al hospital desde la prisión en la que estaba recluido por órdenes de un juez. Tres guardias lo custodiaban al momento del ataque, uno de los cuales murió y los otros dos resultaron lesionados, según el Ministerio.



El cuerpo del guardia quedó tendido fuera del hospital.



Cabrera no estaba mencionado entre los cinco nombres de los detenidos por la policía.