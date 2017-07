Macron dice que Trump lo escuchó sobre cambios climáticos

PARÍS, Francia(AP)

El presidente francés aseguró que su ofensiva para seducir diplomáticamente a su colega Donald Trump durante su visita a París _que incluyó un recibimiento formal en la tumba de Napoleón, una cena en la Torre Eiffel y un sitio de honor en el Desfile del Día de la Bastilla_ fue algo calculado y que pudo haber cambiado la opinión del presidente estadounidense sobre el calentamiento global.



Emmanuel Macron defendió sus acercamientos hacia Trump, cuyas políticas de aislamiento han generado preocupación y desdeño en Europa. "Nuestros países son amigos, así que nosotros también debemos serlo", dijo Macron en una entrevista publicada el domingo por el periódico Journal du Dimanche.



Luego de un tenso apretón de manos en su primer encuentro en mayo, Macron dijo que ambos consiguieron "un mejor conocimiento mutuo" durante la visita de Trump a París días atrás.



Sobre su principal punto de contención _la retirada de Estados Unidos del acuerdo climático global_ Macron dijo: "Donald Trump me escuchó. El entendió la razón para mi posición, especialmente la conexión entre los cambios climáticos y el terrorismo".



El incremento de las sequías y otros fenómenos climáticos extremos están empeorando las crisis de migración y los conflictos en algunas regiones, donde las poblaciones se pelean por los escasos recursos.



"Él dijo que trataría en encontrar una solución en los próximos meses. Nosotros hablamos detalladamente sobre qué pudiera permitirle regresar al acuerdo de París", dijo Macron, de acuerdo con el periódico.



En París, Trump no se comprometió a un posible retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París y le dijo a Macron: "si sucede sería maravilloso y si no sucede también estaría bien". Trump ha dicho que el acuerdo fue injusto para las empresas estadounidenses.



El presidente francés admitió que la visita de Trump a París fue diseñada para dar a los estadounidenses "una imagen más fuerte de Francia" luego que ataques terroristas islámicos dañaron el sector turístico del país.