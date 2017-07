Irán detiene a hermano del presidente

TEHERÁN (AP)

Irán anunció el arresto del hermano del presidente Hassan Rouhani y dijo que un ciudadano estadounidense fue sentenciado a 10 años de prisión por "infiltrarse" en el país. La identidad del ciudadano estadounidense no quedó clara por el momento y no se correspondía directamente con los antecedentes de alguien que se conozca que está detenido en Irán.



El vocero judicial Gholamhosein Mohseni Ejehi hizo los anuncios durante un encuentro regular con la prensa local. Dijo que el hermano de Rouhani, Hossein Fereidoun, fue detenido por acusaciones de delitos financieros y que tiene derecho a fianza, que no ha pagado aún.



Fereidoun es un asesor del presidente, un clérigo que cambió su apellido a Rouhani ("espiritual") tras ingresar al seminario hace años. Formó parte del equipo negociador que selló el histórico acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales en 2015, que consiguió para el país el retiro de sanciones internacionales a cambio de límites a su programa atómico.



El acuerdo es impopular entre los clérigos ultraconservadores en Irán, cuya influencia es profunda en el sistema judicial. Ellos consideran que el pacto cede demasiado a cambio de muy poco.



Desde hace tiempo Fereidoun ha sido blanco de críticas de los conservadores, que lo han acusado de lavado de dinero y malversación de fondos del Estado.



Las acusaciones, que no han sido demostradas, fueron un punto de contención en las elecciones presidenciales en mayo, cuando los rivales conservadores del presidente demandaron que fueran investigadas. Rouhani aplastó en la votación a sus rivales, para ganar un segundo mandato.



En cuanto al ciudadano estadounidense, el vocero Ejehi dijo el domingo que se verificó que el hombre "estaba compilando información y estuvo involucrado en infiltración". No dio detalles sobre los cargos que llevaron a la sentencia a 10 años, que dijo puede ser apelada, ni dijo cuándo se emitió el fallo.



El hombre no fue identificado, pero fue descrito como ciudadano doble de Estados Unidos y otro país.



Lo más probable es que se refería a Nizar Nizar Zakka, un libanés residente permanente en Estados Unidos que aboga por la libertad de Internet. Vive en Washington y ha trabajado para el gobierno estadounidense. Desapareció en Irán en septiembre de 2015.