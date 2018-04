La Casa Blanca dice que las sanciones de Rusia aún están bajo consideración

WASHINGTON D.C. (AP)

La Casa Blanca volvió a rechazar este lunes el anuncio del fin de semana del embajador de la ONU, Nikki Haley, de que las nuevas sanciones económicas contra Rusia son inminentes, pero enfatizó que aún se están considerando las sanciones.



Haley creó una tormenta el domingo cuando dijo que las nuevas sanciones serían impuestas por el Departamento del Tesoro hoy, cuando, de hecho, no se había planeado tal anuncio, de acuerdo con dos funcionarios familiarizados con el asunto.



En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, trató de aclarar la situación, pero su explicación creó más confusión y dio lugar a sugerencias de que el presidente Donald Trump intervino personalmente para evitar que las sanciones entren en vigencia el lunes.



"Estamos considerando sanciones adicionales a Rusia y se tomará una decisión en el futuro cercano", dijo Sanders en un comunicado.



Los dos funcionarios, que no estaban autorizados a debatir públicamente las deliberaciones de la administración privada y hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Haley había dicho mal cuando dijo en Face the Nation de CBS que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciaría las sanciones.



Haley dijo que las sanciones se destinarían a aquellos que están permitiendo que el gobierno del líder sirio Bashar Assad continúe usando armas químicas.



Los dos funcionarios dijeron que la administración no tenía planes de anunciar sanciones relacionadas con Siria esta semana, aunque señalaron que dos entidades fueron castigadas con tales sanciones el mes pasado en una porción de un paquete de sanciones que se ocupó principalmente de la interferencia rusa en el Elección presidencial 2016 y piratería.



Después de los comentarios de Haley, algunos miembros de la administración sugirieron que las sanciones que ahora se están considerando podrían extenderse el lunes.



Pero otros dijeron que sería más acertado y más efectivo esperar un período de más de tres días después de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia enfurecieran a Rusia con sus ataques con misiles contra Siria el viernes.



Los funcionarios no pudieron decir cuándo se anunciarán las nuevas sanciones.



Mientras tanto, el presidente Donald Trump continuó elogiando el ataque con misiles como se llevó a cabo perfectamente.



Trump tuiteó "Misión cumplida" el sábado, después de que aviones de guerra y barcos estadounidenses, franceses y británicos lanzaran más de 100 misiles casi sin oposición de las defensas aéreas sirias.



Si bien declaró el éxito, el Pentágono dijo que el bombardeo de tres instalaciones relacionadas con productos químicos dejó suficientes otros intactos para permitir que el gobierno de Assad utilice armas prohibidas contra civiles si así lo desea.



La elección de palabras de Trump recordó un reclamo similar asociado con el presidente George W. Bush luego de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos.



Bush se dirigió a los marineros a bordo de un barco de la Armada en mayo de 2003 junto con una pancarta de "Misión Cumplida", unas semanas antes de que se hiciera evidente que los iraquíes habían organizado una insurgencia que ataría a las fuerzas estadounidenses durante años.



Más tarde el domingo, Trump envió una carta a los líderes del Congreso informándoles por escrito de su decisión de ordenar el paro. Bajo la Resolución de los Poderes de Guerra, el presidente debe mantener informado al Congreso sobre tales acciones.



El asalto nocturno a Siria fue cuidadosamente limitado para minimizar las bajas civiles y evitar el conflicto directo con Rusia, pero surgió la confusión sobre la medida en que Washington advirtió a Moscú que se avecinaba. El Pentágono dijo que no dio una advertencia explícita.



El embajador estadounidense en Moscú, Jon Huntsman, dijo en un video: "Antes de tomar medidas, Estados Unidos se comunicó con" Rusia para "reducir el peligro de víctimas rusas o civiles".