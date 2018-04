Jurado listo para deliberar juicio de agente fronterizo que mató a menor en Nogales

TUCSON, Arizona(AP)

Un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense estaba harto de los lanzadores de rocas cuando disparó al otro lado de la frontera y mató a un adolescente que había estado arrojando piedras desde México, dijeron los fiscales al jurado este lunes durante los alegatos finales del juicio por asesinato del agente.



Los abogados defensores respondieron que el agente Lonnie Swartz estaba justificado para usar fuerza letal y que fue despedido para protegerse a sí mismo, a otros agentes fronterizos y policías del lado estadounidense en Nogales, Arizona.



Swartz se declaró no culpable de asesinato en segundo grado en el asesinato en 2012 de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años.



Durante el juicio de un mes, los fiscales han reconocido que el adolescente estaba arrojando piedras desde Nogales, en el estado mexicano de Sonora, al otro lado de la frontera durante un intento de contrabando de drogas.



Pero han dicho que Swartz usó una cantidad irrazonable de fuerza.



Swartz "estaba harto de ser sacudido", dijo el fiscal federal adjunto Wallace Heath Kleindienst, quien señaló que el agente había sido blanco de al menos otros seis o siete ataques de lanzamiento de piedras.



"Estaba enojado con las personas que habían arrojado piedras contra la valla", dijo.



El abogado defensor Sean Chapman argumentó que "no había ni una pizca de evidencia de que estaba enojado, de que estaba harto".



Dijo que Swartz disparó porque "estaba tratando de protegerse a sí mismo y a sus compañeros agentes durante el curso de una operación de drogas".



Los jurados debían comenzar las deliberaciones el martes luego de recibir instrucciones el lunes por la tarde del juez de distrito Raner Collins.



Una autopsia mostró que el adolescente desarmado fue disparado 10 veces, ocho veces en la parte posterior de su cuerpo y dos veces en la cabeza.



El juicio en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Tucson se produce cuando el presidente Donald Trump quiere que las tropas de la Guardia Nacional se envíen a la frontera con México para liberar a los agentes de la Patrulla Fronteriza y evitar que las drogas ingresen ilegalmente a los Estados Unidos.



El asesinato se sintió profundamente en las comunidades gemelas de Nogales, donde viven unas 20 mil personas en el lado de Arizona y unas 300 mil en México.



Las comunidades están unidas por miembros de la familia, el comercio y la cultura y durante mucho tiempo se han referido localmente como uno.



Swartz disparó 16 tiros a última hora del 10 de octubre de 2012, a través de una cerca 6 metros que se encuentra en un terraplén sobre la calle Internacional de México, una calle llena de casas y pequeños negocios.



Durante el juicio, los miembros del jurado visitaron la zona fronteriza por la noche para tener una mejor idea de lo que Swartz estaba enfrentando.



El agente, que está en licencia administrativa pendiente del resultado del juicio, testificó que recordaba muy poco de lo sucedido.



Swartz se declaró inocente después de ser acusado por un gran jurado federal en 2015 y es libre bajo su propia responsabilidad. La Patrulla Fronteriza no ha dicho si está recibiendo su salario.



Lee Gelernt, un abogado con sede en Nueva York de American Civil Liberties Union, dijo que cree que Swartz es el primer agente fronterizo procesado por el Departamento de Justicia en un tiroteo fatal al otro lado de la frontera.



Gelernt está manejando un caso civil paralelo, ahora ante el Noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en San Francisco, que la madre del adolescente presentó contra Swartz en busca de daños monetarios.