Rescatan a personas atrapadas tras intensas lluvias en Hawaii

HONOLULU (AP)

Las intensas lluvias en Kauai cesaron este lunes, lo que ayudó a los trabajadores de emergencias a rescatar mejor a las personas atrapadas por las inundaciones en la isla hawaiana.



Para la tarde del lunes, los equipos de emergencia evacuaron a 152 personas en helicóptero, 121 personas en autobús y otros en agua, según la oficina del gobernador.



Las autoridades advirtieron a las personas que querían ser evacuadas que no se sabe cuándo pueden regresar debido a los desprendimientos de tierra que bloquean la carretera Kuhio en la costa norte de la isla.



Cuarenta personas, en su mayoría turistas, estaban atrapadas desde el sábado por la noche en un refugio de la Cruz Roja en una escuela primaria en la ciudad costera de Hanalei.



Los planes para sacarlos de la escuela, que estaba rodeada de agua, fueron abandonados debido a que los helicópteros se atascaron, dijo Coralie Matayoshi, directora ejecutiva de la Cruz Roja de Hawai.



El domingo por la noche, otras 21 personas se dirigieron al refugio en motos acuáticas y embarcaciones, dijo. El refugio antes se había quedado sin comida y agua, pero recibió las provisiones adecuadas el domingo, dijo ella.



Por la tarde, las aguas de la inundación disminuyeron lo suficiente como para que un autobús los lleve a otro refugio, dijo la Cruz Roja.



Un estimado de 30 campistas quedaron varados en el Parque Estatal Napali Coast State hoy. Los funcionarios de los parques estatales se estaban coordinando con los trabajadores de emergencias del condado y del estado para priorizar las misiones de rescate.



El alcalde de Kauai, Bernard Carvalho Jr., y el gobernador de Hawai, Davide Ige, evaluaron el daño y las necesidades de rescate en helicóptero.



"Si bien tenemos un largo camino hacia la recuperación por delante de nosotros, estamos increíblemente agradecidos por todos los que se han propuesto ayudar de una manera u otra", dijo Carvalho.



No hubo informes de lesiones mayores. Al menos dos casas en la costa Norte se lavaron completamente sus cimientos, dijo la portavoz del condado, Sarah Blane. Las casas estaban vacías, dijo ella.



La Cruz Roja dijo que los voluntarios sabían de cuatro casas destruidas en Wainiha, en la costa Norte, y que probablemente haya más viviendas dañadas en Koloa, en el lado Sur, sobre la base de fotos aéreas.



"Definitivamente es la peor tormenta de los últimos tiempos", dijo Blane.



Algunos residentes dijeron que fue peor que el huracán Iniki en 1992.



El Servicio Meteorológico Nacional registró 71.3 centímetros de lluvia en Hanalei entre las 2:00 horas del sábado y las 2:00 horas del domingo.



El récord de un período de 24 horas en Hanalei se estableció en 2012 a 72,49 centímetros.



"Es muy probable que el récord haya sido interrumpido por fuertes lluvias después de que el medidor dejó de grabar", dijo el meteorólogo Chevy Chevalier.



Meredith Zietz, quien aún estaba atrapada en su casa de Hanalei el lunes, publicó un video de un bisonte asustadizo mientras atravesaba su patio anegado.



"Fue increíble. Aunque parecía asustado ", dijo. Ella dijo que creía que era de una granja de búfalos cerca del río Hanalei.



Cerca de Haena, James Hennessy maniobró su calle inundada y turbia en un paddleboard para ver a los vecinos.



"Realmente no podemos ir a ningún lado", dijo, y agregó que estaba agradecido de tener electricidad, a pesar de que no había agua ni servicio de Internet.



Jeff Culverhouse, gerente y socio de un centro comercial de Hanalei, deseaba darse una ducha caliente mientras bombeaba agua desde los ascensores el lunes.



Cada tienda en el centro comercial tenía de 10.16 a 15.24 centímetros de agua y barro espeso, dijo, aunque el mercado Big Save estaba abierto.



"El lugar es un desastre, por decir lo menos", dijo.