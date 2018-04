Cientos de turistas de EU quedan varados en México

MINNEAPOLIS, Minnesota(AP)

Cientos de turistas de Minnesota que se quedaron varados en México después de que Sun Country Airlines canceló sus vuelos debido a una tormenta en Estados Unidos tuvieron que conseguir otros porque la aerolínea concluyó su servicio de temporada hacia México.



Sun Country, con sede en Eagan, Minnesota, indicó que los vuelos desde Los Cabos y Mazatlán que fueron cancelados el sábado eran los últimos de la temporada.



Kelsey Dodson-Smith, vocera de Sun Country, dijo que la aerolínea no podía enviar otro avión a recoger a los viajeros varados porque significaría cancelar otros vuelos, informó el periódico The Star Tribune.



Los pasajeros recibirán un reembolso por el tramo de regreso de su viaje, dijo la compañía.



La senadora federal demócrata Tina Smith exhortó el lunes a los funcionarios federales de transporte a que examinen las cancelaciones de Sun Country y expliquen qué se está haciendo para asegurarse de que las políticas de cancelación de las aerolíneas protejan a los viajeros.



“Luego de que muchos viajeros ya están siendo exprimidos financieramente por el sector aéreo, es molesto ver a una aerolínea nacional abandonar a sus pasajeros en un país extranjero, obligándolos a encontrar por sí mismos una forma de regresar a casa y a dedicar más tiempo y dinero”, escribió Smith en una carta al Departamento de Transporte.



Emily Kladivo, de la agencia de viajes Emily’s Travel Service, ayudó a algunos pasajeros varados a encontrar vuelos alternos para volver a Estados Unidos. Heather Garnett y su familia gastaron casi 2 mil dólares para volar a Chicago y de allí planeaban regresar a Minneapolis en automóvil, señaló. Kladivo dijo que nunca había experimentado una situación similar y criticó la respuesta de la aerolínea.



“El clima está fuera de su control; la forma en que manejan la situación sí está bajo su control”, afirmó.



Incluso si la aerolínea no tenía otro avión para enviar, podría haber fletado uno o cubierto los arreglos de los pasajeros para viajar en otra línea, señaló.



La cancelación del vuelo ocurrió justo cuando la venta de la línea aérea ha sido concretada. Mitch y Marty Davis decidieron vender Sun Country a Apollo Global Management, una firma privada de valores, para ayudar a la compañía a crecer más rápido.



Como resultado, están llevándose a cabo varios cambios. Apollo anunció en febrero que planea recortar 350 puestos de trabajo de las operaciones de la aerolínea en tierra en el Aeropuerto Internacional Minneapolis-St. Paul con el fin de ser más eficiente.