Confesó haber asesinado a niña de 5 años pero no pasó ni un día en la cárcel

La pequeña Chloe Hoson de 5 años, fue estrangulada y sofocada con bolsas de plástico y luego arrojada a un arroyo por un vecino.



El asesino, quien confesó el crimen, no pasó un solo día dentro de la cárcel y hoy anda libre por las calles de Australia.



Tim Kosowicz, el autor del homicidio, fue detenido dentro de un hospital siquiátrico en 2003, tras confesar el horrendo final que le dio a la vida de Chloe.



Según su declaración, la pequeña llegó a su casa jugando con un gato, el cual tiró un bote que contenía mariguana. Ese fue el detonante que lo hizo perder el control y tomó a Chloe, la metió a su casa y la estranguló hasta que ella perdió el conocimiento. Al ver que aún respiraba, Kosowics dijo, que tomó un bolsa y se la puso en la cabeza para que dejara de respirar completamente. Luego tiró el cuerpo en un arroyo cercano.



Cuando era interrogado, dijo que sufrió un episodio de esquizofrenia, por lo que el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur determinó que no era culpable del asesinato debido a una enfermedad mental.



Este 2018, Kosowicz salió del siquiátrico, y anda libre sin ningún remordimiento, según informó Daily Mail.



Según los padres de la pequeña Chloe, el sistema penal del país no ofrece ningún tipo de apoyo a las víctimas y sus familiares, y que ahora se están dejando salir de los siquiátricos a los criminales con enfermedades mentales sin avisar a la policía.



¿Qué opinas de este caso?