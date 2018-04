EU: Guardias no hicieron nada para detener la violencia, dice reo; murieron 7 reclusos en riña

COLUMBIA, Carolina del Sur(AP )

Siete presos murieron y otros 17 necesitaron atención médica, luego de una pelea que se prolongó durante más de siete horas en una cárcel de máxima seguridad de Carolina del Sur antes de que las autoridades lograran recuperar el control.



Jeff Taillon, vocero estatal del sistema de prisiones, anunció el balance de heridos después de que agentes de seguridad estatales ayudaron a asegurar la Institución Correccional Lee en Bishopville alrededor de las 3:00 horas del lunes.



Se trata del episodio más reciente en un sistema donde 12 reos fueron asesinados por otros prisioneros el año pasado y donde 250 internos fueron golpeados tan severamente en 2016 y 2017 que tuvieron que ser atendidos en hospitales externos, de acuerdo con documentos públicos obtenidos por un diario en Charleston.



Un recluso que fue testigo de los disturbios dijo que vio cuerpos amontonados y que los guardias no hicieron nada para detener la violencia o controlar a los heridos.



El testigo intercambió mensajes con la AP bajo la condición del anonimato porque no tiene permitido tener un teléfono celular y teme represalias por parte de otros reclusos. Dijo que la mayoría de los presos están afiliados a pandillas.



El gobernador Henry McMaster respalda al director del sistema estatal de prisiones, dijo a la AP su portavoz.



En marzo, en la cárcel de Bishopville un reo mantuvo de rehén a un guardia durante 90 minutos y en febrero un prisionero mató a otro interno.



Taillon informó que en esta ocasión no hubo oficiales heridos después de que estalló la pelea alrededor de las 19:15 horas del domingo. Agregó que 17 prisioneros heridos fueron atendidos en hospitales externos.



La mayoría de los prisioneros muertos fueron apuñalados o acuchillados, mientras que el resto al parecer fueron golpeados, dijo el lunes a la AP Larry Logan, forense del condado Lee. Agregó que las autopsias confirmarán la causa de los decesos y sus nombres no se darán a conocer sino hasta que sean primero notificados los familiares.



El Departamento de Correccionales de Carolina del Sur tuiteó que las muertes sucedieron debido a varios altercados entre prisioneros en tres unidades habitacionales.



Ambulancias de varias jurisdicciones esperaron fuera del penal para atender a los heridos, según las autoridades de condado de Lee. La oficina forense local también respondió al incidente.



El forense dijo que cuando él llegó a la cárcel había una escena caótica de peleas en todas partes. Logan agregó que la Institución Correccional Lee, al igual que la mayoría de prisiones en el estado, está teniendo dificultades para encontrar suficientes empleados, pero descarta que se pueda hacer algo una vez que las cosas se salen de control.



La cárcel de Bishopville alberga a unos mil 500 presos, entre ellos algunos de los delincuentes más violentos y con penas más largas de Carolina del Sur. Dos guardas fueron apuñalados en una pelea en 2015.



Doce reos fueron asesinados por otros prisioneros en el estado en 2017, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos y publicados por Steve Bailey, columnista de The Post y Courier of Charleston.