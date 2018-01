Arrestan a un ex oficial de la CIA por apropiarse de información altamente secreta

NUEVA YORK, EU()

Un ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue arrestado este 15 de enero bajo cargos de retención ilegal de información clasificada de defensa nacional, informa Washington Post Jerry Chun Shing Lee, alias 'Zhen Cheng Li', de 53 años, fue detenido al llegar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Queens (Nueva York). Lee, quien es ciudadano estadounidense naturalizado, residía actualmente en Hong Kong (China).De acuerdo con los documentos judiciales, Lee comenzó a trabajar para la CIA en 1994. En su desempeño, tuvo acceso a información altamente secreta, por lo cual firmó numerosos acuerdos de confidencialidad durante su servicio para la agencia estadounidense.Tiempo atrás, en agosto de 2012, Lee y su familia viajaron de Hong Kong a EE.UU. Allí estuvieron en hoteles de Hawái y Virginia, donde sus pertenencias fueron registradas por agentes del FBI sin que él lo supiera.El FBI descubrió que Lee tenía en su poder materiales relacionados con la defensa nacional, para lo cual no estaba autorizado.En particular, los oficales encontraron dos libretas que contenían notas escritas a mano con información clasificada, incluidos los nombres verdaderos y números telefónicos de agentes encubiertos de la CIA, anotaciones operativas de sus reuniones y de su localización, así como las ubicaciones de instalaciones encubiertas.Este martes, Lee compareció ante un juzgado del Distrito Este de Nueva York. Está acusado de retención ilegal de información de defensa nacional y, en caso de ser declarado culpable, podría afrontar una pena máxima de 10 años en prisión.