Choque de autobús escolar en Alemania deja 48 heridos

Al menos 48 personas resultaron heridas, entre ellas 43 menores, esto en un accidente de autobús escolar en Eberbach (suroeste de Alemania), informó este martes la policía del estado federado de Baden-Württenberg.



De los heridos, 38 están levemente lesionados y 10 graves y, entre estos últimos, en cinco casos no se puede descartar que su vida corra peligro.





Según la versión no oficial, el autobús chocó en una curva contra varios vehículos, para después estamparse contra el muro de una casa, según la misma fuente.



Entre los heridos graves está el conductor, que no ha podido aún dar su versión del accidente.



El autobús transporta todas las mañanas a niños de localidades vecinas que asisten al colegio en Eberbach.