Doctor que examinó a Trump dice que está mentalmente bien de salud

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump solicitó que se incluya una prueba cognitiva como parte de su primer examen físico.



El médico de Trump, el doctor de la Marina Ronny Jackson, declaró que el presidente logró un puntaje perfecto en la prueba, que se incluyó en el chequeo médico del viernes pasado.



Jackson informó que el puntaje 30 de 30 de Trump significa que no hay indicios de que Trump tenga problemas cognitivos.



El médico especuló que Trump solicitó el examen en un intento por revertir la narrativa de las últimas semanas de que no es apto mentalmente para el cargo.



Jackson describió a Trump como "muy agudo" y "muy elocuente cuando me habla".



El médico dice que no ha encontrado "ninguna razón" para pensar que el presidente tenga algún problema con su proceso de pensamiento.