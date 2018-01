FOTOS: En la ciudad rusa de Oymyakon hace tanto frío que hasta se descompuso el termómetro

(GH)

La temperatura en el pueblo más frío del mundo alcanzó mínimos casi récord, tanto que su termómetro digital se rompió, señala The Independent Oymyakon es una aldea en la región rusa de Yakutia.Debe su nombre al río Oymyakon, que literalmente se traduce como "parcela de agua no congelada; lugar donde los peces pasan el invierno".El termómetro digital en el pueblo fue instalado el año pasado para atraer a los turistas.Sin embargo, cuando las temperaturas disminuyeron a -62°C, el termómetro se rompió porque estaba demasiado frío.La temperatura más fría jamás registrada en un área permanentemente habitada fue de -68 °C en Oymyakon en 1933.Alrededor de 500 personas viven en la aldea de Oymyakon y no han permitido que la escarcha les impida seguir con sus vidas de manera normal.Anastasia Gruzdeva, una mujer de 24 años, de Yakutsk en Rusia, publicó una selección de fotos en Instagram mostrándoles a sus amigas sus pestañas congeladas mientras desafiaban el duro ambiente al aire libre.La periodista Elena Potoskaya no podía creerlo cuando presenció cómo los turistas chinos se daban un chapuzón en nada más que ropa interior."Nosotros, los lugareños, tenemos miedo de salir al frío incluso a la calle", escribió en un post de Instagram que acompaña el video."Y luego ... los turistas se bañan ...".Petr Chugunov, un fotógrafo de Yakutsk, tomó una deslumbrante foto de una valiente bailarina actuando con gracia en la calle."Realmente tomé fotos de la bailarina afuera a menos 41, no está editado", le dijo a The Siberian Times.Las condiciones de congelación de la Antártida alcanzaron un nuevo mínimo en 2013 cuando la NASA anunció una temperatura récord de 94.7C en base a datos satelitales analizados.