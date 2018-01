Critican en redes a Donald Trump por dejar desprotegidos de la lluvia a su esposa e hijo

(GH)

You can’t stand under my umbrella! Donald Trump keeps his brolly to himself as Melania gets soaked https://t.co/ZqxKgmMXsH — Cindy (@Cindy63306167) 16 de enero de 2018

Here’s Trump holding an umbrella over himself while boarding Air Force One with Melania & Barron, because his hair. pic.twitter.com/dsfKaNNd5U — Scott Dworkin (@funder) 16 de enero de 2018

President Trump, beneath umbrella, boards AIR FORCE ONE followed by Barron and Melania at West Palm Beach Int'l Airport. pic.twitter.com/xjJUlmVCPo — TRUMP News 24/7 (@MichaelDelauzon) 15 de enero de 2018

Donald Trump ha sido criticado después de sostener un paraguas sobre sí mismo, aparentemente dejando a su esposa e hijo sin protección ante la lluvia.Las fotografías del presidente de los EU cuando abordaba el Air Force One en West Palm Beach en Florida lo muestran sosteniendo un gran paraguas negro mientras sube las escaleras hacia el avión, señala The Independent Melania Trump y su hijo de 11 años, Barron, son vistos caminando detrás de Trump sin paraguas ni prendas impermeables en medio de las violentas condiciones climatológicas.Los usuarios de las redes sociales criticaron al presidente, diciendo que su comportamiento no era caballeroso.El usuario de Twitter Sonny Grewal dijo: "Acabo de ver a @realDonaldTrump subirse a su avión sosteniendo un paraguas para él mientras su hijo y su esposa se empapan bajo la lluvia. ¡Lo dice todo sobre él! #selfishTrump ".Otra persona respondió a las fotografías diciendo: "El viernes, mientras estaba en Pittsburgh, un completo desconocido compartió su paraguas conmigo en el estacionamiento del hospital."Incluso caminó hacia mi automóvil y le dije que estaba bien, pero él insistió".