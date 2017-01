GM anunciará inversión por mil millones

DETROIT, Michigan(AP )

General Motors anunciará una inversión de mil millones de dólares en sus fábricas, con lo que crearán o conservarán alrededor de mil empleos, dijo el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento del asunto.



La inversión será anunciada el martes. La persona dijo a la AP la inversión es parte de un proceso normal de equipamiento de fábricas para producir modelos nuevos, y que había sido planeada desde hace meses. La persona solicitó no ser identificada debido a que todavía no se ha realizado el anuncio.



La fuente agregó que varias fábricas recibirán la inversión, pero GM no anunciará dónde se crearán los nuevos empleos.



El presidente electo Donald Trump ha atacado a GM y a otras compañías de la industria por fabricar vehículos en México para venderlos en el mercado estadounidense.



Trump amenazó con un impuesto fronterizo a GM por importar el auto compacto Chevrolet Cruze. Aunque GM construye el modelo Cruze hatchback en México, la mayoría de los autos Cruze que vende en Estados Unidos son sedanes construidos en Ohio.