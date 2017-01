Trump se reúne con hijo de Luther King

NUEVA YORK(AP )

Días antes de prestar juramento al cargo de presidente de Estados Unidos, Donald Trump intentó el lunes mitigar las secuelas de su roce con un líder defensor de los derechos civiles que fue colega del doctor Martin Luther King Jr., mientras que por otro lado perdía a un miembro de su gobierno entrante debido a acusaciones de plagio.Trump se reunió con uno de los hijos de King en el día de conmemoración del legado del asesinado ícono estadounidense, días después de que el presidente electo atacó al legislador John Lewis a través de Twitter. Lewis y King Jr. estuvieron entre los Seis Grandes líderes del movimiento por los derechos civiles de la década de 1960.Trump acusó al legislador demócrata de Georgia de ser "puras palabras y nada de acción" después de que Lewis cuestionó la legitimidad de la elección de Trump. El presidente electo aconsejó además al veterano congresista que ponga más atención a su distrito del área de Atlanta que "está plagado de delincuencia". Los comentarios de Trump originaron críticas generalizadas y no han contribuido a calmar a quienes están recelosos respecto a la transición del primer presidente de raza negra del país a un presidente electo que aún está batallando para comunicarse con la mayoría de los votantes no blancos.Martin Luther King III minimizó esa ofensa y dijo que "en el calor de la discusión se dicen muchas cosas en ambas partes". King, quien dijo que apremió a Trump sobre la necesidad de una reforma electoral que incremente la participación, calificó la reunión como "constructiva". King agregó que aunque no estuvo de acuerdo con los comentarios del presidente electo, él cree que "en algún momento en esta nación, tendremos que avanzar"."Él dijo que va a representar a todos los estadounidenses; lo repitió una y otra vez", dijo King a reporteros en el vestíbulo de la Torre Trump después de la reunión de casi una hora de duración. "Pienso que esa es su intención, pero creo que nosotros además tenemos que involucrarnos con presión, presión pública; no ocurre automáticamente".Por otro lado, la conservadora comentarista de medios de comunicación Mónica Crowley no se unirá al gobierno de Trump después de que surgieron acusaciones de plagio en su contra, según un funcionario del equipo de transición.Crowley, una presencia frecuente en las transmisiones de Fox News Channel, se iba a unir al Consejo de Seguridad Nacional de Trump como directora de comunicaciones estratégicas.El lunes ella retiro de consideración su nombre después de que CNN reportó la semana pasada que varios pasajes de un libro que escribió Crowley en 2012 eran plagiados. La editorial HarperCollins retiró entonces el libro.